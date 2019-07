Holandsko zriadi domov pre staršie deti džihádistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Brusel/Amsterdam 12. júla (TASR) - Staršie deti, ktoré sa narodili holandským džihádistom v Sýrii a vracajú sa do Holandska, môžu byť ubytované v domove špeciálnej starostlivosti. Uviedol to v piatok holandský denník Algemeen Dagblad (AD).Podľa údajov denníka je v súčasnosti v Sýrii a na území Turecka 210 detí s holandskou štátnou príslušnosťou, ktorú zdedili po svojich rodičoch. Približne desatina z tohto počtu je podľa dostupných informácií vo veku nad deväť rokov.Ide o deti, ktoré sa nenarodili v takzvanom kalifáte, čiže na územiach, ktoré mal pod kontrolou Islamský štát (IS), mohli však prejsť bojovým výcvikom alebo boli nútené zúčastniť sa na nebezpečných aktivitách, potvrdili pre AD zdroje z holandských tajných služieb a tiež Výbor pre ochranu detí, ktorý je pod správou holandskej vlády.Podľa správ AD Výbor pre ochranu detí uvažuje o zriadení špeciálneho centra starostlivosti o deti zameraného hlavne na staršie deti holandských džihádistov. V tomto centre budú pod neprestajným 24-hodinovým dozorom a budú mať prístup k odbornej pomoci na posúdenie úrovne traumy, ktorú zažili, a tiež na preskúmanie toho, či by mohli predstavovaťV roku 2018 sa do Holandska vrátilo najmenej 14 detí, všetky však vo veku menej ako deväť rokov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)