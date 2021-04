Holandskú nákladnú loď unáša more k pobrežiu, hrozí náraz a environmentálne škody

Loď spoja s remorkérmi

7.4.2021 (Webnoviny.sk) - Holandskú nákladnú loď bez posádky, ktorú pri Nórsku unáša voda, sa pokúsia zachrániť vo štvrtok. Nórski a holandskí odborníci to plánovali urobiť už v stredu, museli to však odložiť pre zlé poveternostné podmienky.„Život a zdravie sú vždy našou prvou prioritou počas incidentu, ako je tento, a vykonanie záchrany musí byť bezpečné,“ vyjadril sa pohotovostný riaditeľ Nórskej pobrežnej správy Hans Petter Mortensholm.Nórska tlačová agentúra NTB informovala, že podľa záchranného plánu by mali na lodi z vrtuľníka vysadiť štyroch holandských expertov. Tí by na lodi mali pripevniť laná, ktorými ju spoja s dvoma čakajúcimi remorkérmi.Loď Eemslift Hendrika, ktorá je registrovaná v Holandsku a určená na prevoz ďalších plavidiel, sa nekontrolovane plaví na zhruba 40 - 50 kilometrov od nórskeho pobrežia a mesta Alesund v oblasti, kde sa stretávajú Severné a Nórske more.V pondelok v noci na rozbúrenom mori lodi vypovedal hlavný motor a jej 12-členná posádka vyslala tiesňové volanie. Posádku neskôr evakuovali vrtuľníkom.Loď sa nebezpečne nakláňala a hrozilo jej prevrátenie. Podľa nórskych predstaviteľov sa však počasie v oblasti trochu zlepšilo a lodi už prevrátenie nehrozí, hoci je naklonená o 40 až 50 stupňov.V utorok jeden z veľkých člnov na jej palube vypadol, čo pomohlo Eemslift Hendrika stabilizovať. Plavidlo pomaly more unáša smerom k pevnine a existuje riziko, že by v stredu v noci mohla naraziť na pobrežie.Loď má v nádržiach značné množstvo nafty a palivového oleja, čo by mohlo spôsobiť veľké environmentálne škody, ak by unikli do mora.