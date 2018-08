Holandský orchester prepustil dirigenta Gattiho, mal obťažovať ženy

Na archívnej snímke taliansky dirigent Daniele Gatti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 2. augusta (TASR) - Uznávaný taliansky dirigent Daniele Gatti (56), známy z koncertných sál na celom svete vrátane bratislavskej Reduty, kde hosťoval na BHS, už nie je šéfdirigentom svetoznámeho Kráľovského Concertgebouw Orchestra z Amsterdamu.Vedenie jedného zo špičkových symfonických telies informovalo vo štvrtok o okamžitom prerušení spolupráce s týmto umelcom a jeho uvoľnení z funkcie na základe informácií o jeho neprimeranom správaní voči dvom speváčkam i viacerým členkám orchestra.Obvinenia a Gattiho reakcie na ne sa postarali v Amsterdame o rozruch a napokon o nenapraviteľné narušenie dôvery medzi šéfdirigentom, ktorý angažmán v Amsterdame začal v roku 2016, a hudobným telesom.Všetky koncerty orchestra, ktoré mal dirigovať Daniele Gatti, sa uskutočnia pod taktovkou iných jeho kolegov.Na stránkach denníka The Washington Post sa nedávno objavili informácie americkej sopranistky Alicie Bernecheovej, podľa ktorej ju dirigent v roku 1996 obťažoval v šatni v Chicagu. Jej kolegyňa Jeanne-Michelle Charbonnetová sa zasa zdôverila s podobnou skúsenosťou z roku 2000 z talianskej Bologne.O neprimeranom správaní dirigenta sa následne rozhovorili i viaceré členky samotného orchestra.Samotný Gatti pre denník The Washington Post zdôraznil, že po celý život odmietal akékoľvek správanie, ktoré by sa dalo označiť za obťažovanie, a to či už psychické alebo sexuálne. Vždy, keď podľa vlastných slov podnikol krok na zblíženie s kýmsi, urobil tak s presvedčením, že sa tak deje v obojstrannom záujme. Dirigent sa súčasne však ospravedlnil, ak niekomu predsa len ublížil.