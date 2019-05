Holandský premiér sa do volebnej miestnosti priviezol na bicykli

Holandský premiér Mark Rutte máva na bicykli po tom, čo odovzdal svoj hlas počas volieb do Európskeho parlamentu v Haagu vo štvrtok 23. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 23. mája (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte prišiel vo štvrtok ráno do hlasovacej miestnosti počas volieb do Európskeho parlamentu (EP) na bicykli. Informovala o tom agentúra AP.Rutte zverejnil na svojom Twitteri selfie fotografiu s členmi komisie vo volebnej miestnosti, ktorá sídli v priestoroch jeho bývalej základnej školy. Skôr, než znova odbicykloval do svojho úradu, si potriasol rukou s tamojšími študentmi.Šéf holandskej vlády síce pripustil, že dvadsaťosemčlenná Európska únia potrebuje reformu, zároveň však predostrel celý zoznam dôvodov, prečo je Holandsko od Únie závislé.povedal Rutte.Rutteho vládnuca strana Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) zvádza podľa agentúry AP tesný súboj o víťazstvo vo voľbách do EP s populistickou stranou Fórum za demokraciu (FvD), ktorá presadzuje referendum o členstve Holandska v EÚ.Štvordňové celoeurópske hlasovanie do EP sa začalo vo štvrtok ráno v Holandsku. Volebné miestnosti sa tam otvorili o 07.30 h SELČ.Holanďania si v eurovoľbách volia predbežne 26 poslancov, zatiaľ čo ďalší traja nastúpia do EP po očakávanej zmene rozloženia kresiel v dôsledku odchodu Británie z EÚ.