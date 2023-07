Holandský proficyklista Jakobsen odstúpil z Tour de France pre následky pádu

Odstúpenie z pretekov

Poranenie hlavy aj hrudníka

13.7.2023 (SITA.sk) - Holandský proficyklista Fabio Jakobsen z belgického tímu Soudal Quick-Step nedokončí 110. ročník etapových pretekov Tour de France pre následky zranení, ktoré utrpel pri páde vo štvrtej etape.Dvadsaťšesťročný šprintér s problémami pokračoval až do štvrtkovej 12. etapy, pred začiatkom ktorej odstúpil z podujatia. V celkovej klasifikácii bol predposledný so stratou 2 hodiny a 45 minút na lídra."Po rozhovoroch s tímom sme sa rozhodli, že bude pre mňa lepšie nepokračovať v pretekoch. Momentálne je pre mňa zdanlivo nemožné prísť do cieľa v Paríži. Moje rany sa nehoja a nedokážem sa zotaviť. Som smutný, že končím. Teraz si doprajem čas na liečbu a oddych, aby som bol neskôr opäť v najlepšej forme," vyhlásil Jakobsen, ktorého najlepší výsledok pri druhej účasti na "Starej dáme" bola štvrtá priečka v tretej etape.Fabio Jakobsen sa pred rokom predstavil na Tour de France premiérovo a zaznamenal jeden etapový triumf, z trojtýždňových etapových pretekov absolvoval aj dvakrát španielsku Vueltu a dosiahol na nej päť víťazstiev. V roku 2021 sa stal víťazom bodovacej súťaže na Vuelte, celkovo dosiahol v kariére na ceste 43 prvenstiev.Jakobsen zažil v auguste 2020 krkolomný pád vo veľkej rýchlosti v 1. etape pretekov Okolo Poľska, ktorý mu spôsobil krajan Dylan Groenewegen. S poraneniami hlavy a hrudníka aj otrasom mozgu a v umelom spánku previezli skončil v nemocnici, kde absolvoval päťhodinovú operáciu a neskôr bol ešte dlho napojený na prístroje. S výnimkou jedného prišiel o všetky zuby, na tvári mal 130 stehov a čiastočne prišiel o hlas. Do pelotónu sa vrátil v apríli 2021.