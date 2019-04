Holandský regulátor udelil vlani licenciu 40 firmám z Londýna

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 11. apríla (TASR) - Holandský úrad pre reguláciu finančných trhov (AFM) vydal v roku 2018 viac ako 40 licencií firmám, ktoré sa presťahovali z Londýna do Amsterdamu v dôsledku brexitu.AFM vo svojej výročnej správe za rok 2018 uviedol, že rokoval celkovo so 150 spoločnosťami. A očakáva, že 30 až 40 % európskeho trhu s akciami a dlhopismi sa po odchode Británie z Európskej únie (EÚ) presunie do Holandska.Európski lídri v noci nadnes na mimoriadnom summite rokovali o žiadosti britskej premiérky Theresy Mayovej o v poradí už druhý odklad termínu brexitu. A nakoniec sa dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť svj odchod z Únie do 31. októbra.AFM nezverejnil mená firiem, ktorým udelil licencie. Podľa agentúr sa presúvajú z Londýna natrvalo.uviedol úrad vo svojom vyhlásení. Dodal, že holandská infraštruktúra je pripravená až na 14-násobný nárast objemu obchodov.