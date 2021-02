Holandský Senát predĺžil zákaz nočného vychádzania, bude platiť minimálne do marca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2021 (Webnoviny.sk) - Holandský Senát v piatok schválil vládny návrh zákona, ktorý garantuje pokračovanie zákazu nočného vychádzania prinajmenšom do začiatku marca. Narýchlo pripravenú legislatívu, ktorej cieľom je prispieť k spomaleniu šírenia koronavírusu, zákonodarcovia schválili pomerom hlasov 45 za 13 proti.Vládu podporili aj viaceré opozičné strany. Vo štvrtok zákon odsúhlasila presvedčivá väčšina poslancov dolnej komory holandského parlamentu, aj v tomto prípade sa pripojila veľká časť opozície.Zákaz vychádzania od deviatej večer do 4:30 ráno zaviedla holandská vláda v januári a tento mesiac ho predĺžila do marca. Súd v Haagu ho tento týždeň označil za nezákonný. Vláda podľa súdu v tomto prípade nebola oprávnená použiť núdzové právomoci na zavedenie opatrenia.Odvolaním vlády proti verdiktu sa súd zaoberal v piatok a oznámil, že na rozhodnutie bude potrebovať asi týždeň. Vzhľadom na to, že predĺženie zákazu nočného vychádzania schválili obe komory parlamentu, je výsledok ich rozhodnutia nepodstatný.