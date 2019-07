Holandský útočník Janssen prestúpil z Tottenhamu do Monterrey

Vincent Janssen (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. júla (TASR) - Holandský futbalový útočník Vincent Janssen prestúpil z Tottenhamu Hotspur do mexického C.F. Monterrey. Prestupová suma znie na sedem miliónov eur.Dvadsaťpäťročný reprezentant "Oranjes" prišiel do Tottenhamu v roku 2016 z AZ Alkmaar. S 27 gólmi najlepší strelec Eredivisie zo sezóny 2015/16 sa v ňom ale nepresadil. Za tri roky zaň odohral len 42 zápasov a strelil šesť gólov. Takmer celú sezónu 2017/18 strávil na hosťovaní vo Fenerbahce Istanbul. V uplynulej sezóne Jenssen za Spurs odohral len tri zápasy, do všetkých naskočil ako náhradník. Monterrey je štvornásobný a úradujúci víťaz Ligy majstrov CONCACAF. Informovala agentúra AFP.