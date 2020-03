Holding ECO – INVESTMENT a.s. vyčlenil na pomoc v boji s pandémiou 3 milióny EUR

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2020 (Webnoviny.sk) - Priemyselno – investičný holding ECO – INVESTMENT a.s., ktorý podniká v oblasti spracovania papiera a celulózy a tiež v potravinárstve, vyčlenil na pomoc v boji s pandémiou koronavírusu 3 milióny EUR.Už v priebehu minulého týždňa odišlo do slovenských nemocníc a domovov sociálnych služieb 10 kamiónov naložených papierovou hygienou. Viac ako 500 paliet, teda 80 tisíc spotrebiteľských balení servítok či papierových obrúskov a viac ako 300 tisíc kotúčikov toaletného papiera rozviezli zo závodu SHP Group v Harmanci do nemocníc a domovov sociálnych služieb v Ružomberku, v Banskej Bystrici, v Brezne a ďalších mestách. Dodávky papierovej hygieny budú pokračovať aj v tomto týždni. Spoločnosť zároveň zo závodu MONDI SCP v Ružomberku rozváža krajským nemocniciam kancelársky papier.V portfóliu holdingu je aj spoločnosť TAURIS Group a.s., ktorá z výroby v Rimavskej Sobote začala s rozvozom balených mäsových výrobkov pre organizácie so starostlivosťou o sociálne slabších a zdravotne odkázaných občanov. TAURIS spolupracuje s organizáciou Úsmev ako dar, Občianskou Alternatívnou Iniciatívou SR a s krízovými štábmi záchrannej služby, ktoré zásobujeme predovšetkým jedlom."Napriek pandémii robíme všetko pre to, aby naše závody dokázali zabezpečiť všetky potreby a nároky zákazníkov. Každý v tejto ťažkej dobe pomáha ako vie. Myslíme na tých, ktorí potrebujú pomoc a tiež na tých, ktorí sú doslova v prvej línii v boji s vírusom. Dodávky s výrobkami odosielame v niekoľkých fázach do slovenských nemocníc a domovov sociálnych služieb. Snáď naša pomoc aspoň čiastočne odľahčí inštitúcie a zariadenia, ktoré majú v týchto dňoch plné ruky práce," povedal prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Spoločnosť ECO – INVESTMENT a.s. zároveň dlhodobo podporuje Občianske združenie Ružomberčan, ktoré má v súčasnosti takmer desať tisíc členov. "Väčšina členov nášho združenia sú seniori nad 60 rokov, teda najviac ohrozená skupina obyvateľov. Vážime si pomoc v podobe papierovej hygieny, ktorú pravidelne dostávame. V týchto dňoch tiež očakávame dodávku ochranných rúšok, ktoré budeme rozdávať našim členom a tiež organizáciám, ktoré sa starajú o seniorov a sociálne slabších," povedala členka správnej rady OZ Ružomberčan Jana Štreitová.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis