Holding Solitea dokončil unikátnu fúziu IT spoločností

Výborné ekonomické výsledky

Soliteu čaká rebranding

O holdingu Solitea

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Obrat holdingu za minulý fiškálny rok sa vyšplhal na 72 miliónov eur."Fúziou slovenských firiem holdingu Solitea sme dokončili integračný proces, ktorý sme spustili pred šiestimi mesiacmi v Česku. Vznikla tak jedna veľká česko-slovenská Solitea s ďalšími dcérami v mnohých európskych krajinách. Chceme zjednodušiť a odľahčiť organizačnú štruktúru a tiež sa viac zamerať na prepojenie našich produktov. Podobný krok nemá na slovenskom, ani českom IT trhu obdobu," hovorío transakcii, ktorá sa pripravovala viac než rok.Na Slovensku prešlo fúziou 6 silných slovenských IT firiem, a to konkrétne: Axiom Bratislava, s. r. o., Solitea CDL, s.r.o., Solitea Gemma, s.r.o., Solitea Slovensko, a.s., Vema, s. r. o. a Solitea WBI, s.r.o., ktoré riadia 8 produktových značiek. Po tejto veľkej fúzii aktuálne do produktového portfólia holdingu Solitea patria účtovné systémy pre živnostníkov a malé firmy (Money S3, iDoklad, Markeeta, Profi Účtenka), ERP systémy pre veľké spoločnosti (Byznys, Money S4, Money S5), personálny a mzdový systém Vema. Keďže je Solitea na Slovensku aj najväčším partnerom Microsoftu v oblasti podnikových aplikácií, dodáva riešenia na platformách Dynamics 365, Microsoft 365 a Power Platform. Solitea dokáže vyriešiť dátovú analytiku a v neposlednom rade je aj dlhodobým partnerom spoločnosti Infor (Infor LN a Infor Visual). Solitea dlhodobo dodáva IT riešenia aj pre štátnu správu. Jedným z historicky najväčších exportov tuzemských IT technológií do zahraničia je jej riešenie pre fínsku colnú správu."Darí sa nám. Solitea patrí medzi najrýchlejšie rastúce firmy v regióne. V poslednom fiškálnom roku jej výnosy vzrástli z 51 miliónov eur na 72 miliónov, čo predstavuje 40 % nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu," komentuje Cígler. Solitea má za posledné 4 roky za sebou množstvo nákupov rozličných IT spoločností. V roku 2020 sa uskutočnili akvizície spoločností Axiom Provis, ktoré sú významným česko - slovenským partnerom Microsoftu a tiež aj slovinskej spoločnosti Opal Informatika. V roku 2019 sa akvirovali tieto spoločnosti: slovenská WBI, česká Clever Dicision, slovinská MIT Informatika a srbská Billans.Ďalším významným krokom holdingu po fúzii všetkých firiem je výrazný rebranding. "Chceme, aby sa Solitea čo možno najviac prepojila s našimi produktovými značkami a podporovala ich. Nechystáme žiadne prevratné personálne zmeny, ani vynútené prechody našich zákazníkov na iné produkty. Fúzia nám ale umožnila zdieľať silné know-how. To našim klientom umožní napríklad hladší prechod na softvér s vyššou špecializáciou pri rozvoji ich podnikania," hovorí Cígler.Aktuálne Solitea zamestnáva viac ako 1200 zamestnancov v 9 krajinách strednej a východnej Európy. Medziročne sa počet zamestnancov zvyšuje o desiatky percent. "Urobili sme všetko preto, aby naši zamestnanci žiadne zásadné dopady fúzie nepocítili. Naopak, pracujú pre silnejšiu a väčšiu spoločnosť, ktorá im môže priniesť zaujímavejšie benefity," dodáva Cígler.Holding Solitea je jedným z najväčších európskych dodávateľov ICT riešení. Zamestnáva viac ako 1200 zamestnancov v 9 krajinách strednej a východnej Európy a stará sa približne o 260 000 zákazníkov v 15 krajinách. 30.6.2020 ukončila spoločnosť fiškálny rok 2020 s výnosmi, ktoré dosiahli sumu takmer 72 miliónov eur. Solitea dlhodobo patrí k najrýchlejšie rastúcim IT spoločnostiam v CEE regióne. Zisk pred zdanením (EBT) sa v priebehu roku 2019 zvýšil na 4,5 milióna eur, čo predstavuje zvýšenie o 440,6 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. V priebehu predchádzajúcich 4 rokoch Solitea akvirovala množstvo IT spoločností. Na Slovensku a v Českej republike to boli spoločnosti Altus software, Aquasoft, Axiom Provis, BI Experts, CDL SYSTEM, Cígler software, Clever Decision, Dotykačka, Dynamica, GEMMA Systems, J.K.R., Smart software, Vema, WBI, v Rakúsku (JET ERP) a na Balkáne (Billans, MIT Informatika, Opal informatika, SAOP). Solitea je dlhodobo významným európskym dodávateľom informačných technológií a svoju pozíciu na trhu posilňuje stále viac. Okrem Slovenska a Českej republiky pôsobí Solitea aj v Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku a Srbsku.Informačný servis