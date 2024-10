Holečková sa obracia na stranu Hlas-SD. Je vo vláde s Národnou koalíciou, ktorá chce vystúpiť z EÚ aj NATO

7.10.2024 (SITA.sk) - Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková (zvolená na kandidátke KDH ) poukazuje na volebný program strany Národná koalícia vedenej Rudolfom Huliakom , ktorej členovia sa do parlamentu dostali na kandidátke Slovenskej národnej strany (SNS) Politický subjekt vo svojom volebnom programe žiada vystúpenie Slovenska z Európskej únie (EÚ) Severoatlantickej aliancie (NATO) . Holečková sa preto obracia sa stranu Hlas-SD , ktorá pred parlamentnými voľbami 2023 deklarovala, že nebude vo vláde so stranami, ktoré by požadovali vystúpenie SR z euroatlantických štruktúr.„Po rozkole v SNS sú podľa vyjadrení koaličných poslancov vo vláde už štyri strany, a tou štvrtou je Národná koalícia Rudolfa Huliaka. Táto strana má vo svojom programe vystúpenie z EÚ a NATO, čo je v rozpore s programovým vyhlásením vlády aj s medzinárodnými zmluvami, ktoré má Slovensko uzavreté. Paradoxné je, že hoci vláda vo svojom programovom vyhlásení aj v podpísanom memorande jasne hovorí o proeurópskom smerovaní Slovenska a že je proti vystúpeniu z NATO, tak sa Slovensko účasťou Národnej koalície vo vláde stáva prakticky jedinou stranou v Európskej únii, ktorá má priamo vo vláde stranu, ktorá je za vystúpenie z Európskej únie,“ tvrdí Holečková.Poslankyňa považuje za nebezpečné, aby sa vládna koalícia opierala o hlasy príslušníkov strany, ktorá vystupuje proti členstvu Slovenska v EÚ a NATO. Akcentovala tiež, že vystúpenie z euroatlantických štruktúr by malo pre SR priam devastačné dôsledky. I preto sa obrátila na poslancov z stranu Hlas, či odmietnu spoluprácu s Huliakom a poslancami z Národnej koalície.