Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ingrida
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. mája 2026

Holečkovej niekto prerezal pneumatiky na aute: Samozrejme, že sa bojím o zdravie svojich detí a rodičov, reagovala poslankyňa po incidente – VIDEO


Tagy: Poslankyňa parlamentu

Martina Bajo Holečková zverejnila aj fotografiu prerezanej pneumatiky. Poslankyni parlamentu Martine Bajo Holečkovej (



Zdieľať
486632636_647296528013691_277636786840331715_n e1778226438694 676x492 8.5.2026 (SITA.sk) - Martina Bajo Holečková zverejnila aj fotografiu prerezanej pneumatiky.


Poslankyni parlamentu Martine Bajo Holečkovej (SaS) neznámy páchateľ prerezal pneumatiky na aute. Informovala o tom tento týždeň na sociálnej sieti.


„Dnes som si počas rokovania parlamentu odbehla domov za Rebekou, medzitým mi niekto pred bytom prerezal pneumatiku. Je desivé, kam sme sa to ako spoločnosť dostali,“ napísala Bajo Holečková v utorok, kedy sa mal incident stať.

Politička zverejnila aj fotografiu prerezanej pneumatiky. „Minulý týždeň rozbili auto šéfke Nadácie Zastavme korupciu pani Petkovej a niekto zaútočil na poslanca Ferenčáka. Dnes zas mne niekto prerezal pneumatiku. Chcem veriť, že nešlo o snahu ma zastrašiť za opozičnú prácu. A ak niekto mal taký cieľ, tak ho môžem ubezpečiť, že sa mu to nepodarilo,“ uviedla ďalej opozičná poslankyňa.

Na mieste neboli kamery


Na štvrtkovej tlačovej konferencii SaS sme sa informovali od poslankyne Bajo Holečkovej, či sa objavili nejaké nové zistenia a ako sa prípad napokon vyriešil. „Nevyrieši sa to nijak, lebo na mieste nebola žiadna kamera, čiže nemáme žiadne zábery,“ reagovala politička na otázku. Podotkla, že spočiatku si myslela, že ide o náhodu, no práve v pneuservise ju upozornili na to, že pneumatika na jej aute bola prerezaná.

Ako ďalej poznamenala, ide o nepríjemný incident, no nemôže prípad označiť, že je to spojené s výkonom jej funkcie, lebo nemá na to dôkazy.

„Viete, ja nemám istotu, že je to spojené s výkonom mojej verejnej funkcie. Na druhej strane to bolo miesto, kde parkovali rôzne iné autá, tak je zvláštne, že to bolo práve moje auto,“ odpovedala Bajo Holečková na otázku, či sa neobáva o to, že sa podobný incident stane aj nabudúce.

Ako politici dlhodobo čelíme rôznym vyhrážkam a nepríjemným odkazom. Samozrejme máme vlastné rodiny, o ktoré sa bojíme, najmä o zdravie našich detí a rodičov,“ podotkla tiež v súvislosti s tým, že jej neprajníci môžu mať vedomosť o tom, kde býva. „Myslím si, že toto, aj keby som bežný človek a bolo to len náhodou, tak je to v normálnej spoločnosti neprípustné,“ zdôraznila tiež poslankyňa.

Bajo Holečková požiadala všetkých o to, aby sa správali k sebe ako ľudia, aj keď spolu v politických názoroch nesúhlasia. „Nie je normálne niekomu prerezávať pneumatiky ani rozbíjať auto, nie je normálne strieľať po premiérovi či fyzicky napadnúť poslanca a nie je normálne denne dostávať desiatky správ, v ktorých vám niekto vulgárne nadáva alebo sa vám vyhráža. Vráťme sa, prosím, k ľudskosti,“ apelovala politička.


Zdroj: SITA.sk - Holečkovej niekto prerezal pneumatiky na aute: Samozrejme, že sa bojím o zdravie svojich detí a rodičov, reagovala poslankyňa po incidente – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poslankyňa parlamentu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mier nie je samozrejmosť. Raši aj Pellegrini pri výročí vojny varujú pred opakovaním chýb – FOTO
<< predchádzajúci článok
Nemecko chce zrušiť právo veta v EÚ. Berlín varuje pred „paralýzou“ rozhodovania

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 