Piatok 8.5.2026
Meniny má Ingrida
08. mája 2026
Holečkovej niekto prerezal pneumatiky na aute: Samozrejme, že sa bojím o zdravie svojich detí a rodičov, reagovala poslankyňa po incidente – VIDEO
Martina Bajo Holečková zverejnila aj fotografiu prerezanej pneumatiky.
8.5.2026 (SITA.sk) - Martina Bajo Holečková zverejnila aj fotografiu prerezanej pneumatiky.
„Dnes som si počas rokovania parlamentu odbehla domov za Rebekou, medzitým mi niekto pred bytom prerezal pneumatiku. Je desivé, kam sme sa to ako spoločnosť dostali," napísala Bajo Holečková v utorok, kedy sa mal incident stať.
Politička zverejnila aj fotografiu prerezanej pneumatiky. „Minulý týždeň rozbili auto šéfke Nadácie Zastavme korupciu pani Petkovej a niekto zaútočil na poslanca Ferenčáka. Dnes zas mne niekto prerezal pneumatiku. Chcem veriť, že nešlo o snahu ma zastrašiť za opozičnú prácu. A ak niekto mal taký cieľ, tak ho môžem ubezpečiť, že sa mu to nepodarilo," uviedla ďalej opozičná poslankyňa.
Na štvrtkovej tlačovej konferencii SaS sme sa informovali od poslankyne Bajo Holečkovej, či sa objavili nejaké nové zistenia a ako sa prípad napokon vyriešil. „Nevyrieši sa to nijak, lebo na mieste nebola žiadna kamera, čiže nemáme žiadne zábery,“ reagovala politička na otázku. Podotkla, že spočiatku si myslela, že ide o náhodu, no práve v pneuservise ju upozornili na to, že pneumatika na jej aute bola prerezaná.
Ako ďalej poznamenala, ide o nepríjemný incident, no nemôže prípad označiť, že je to spojené s výkonom jej funkcie, lebo nemá na to dôkazy.
„Viete, ja nemám istotu, že je to spojené s výkonom mojej verejnej funkcie. Na druhej strane to bolo miesto, kde parkovali rôzne iné autá, tak je zvláštne, že to bolo práve moje auto,“ odpovedala Bajo Holečková na otázku, či sa neobáva o to, že sa podobný incident stane aj nabudúce.
„Ako politici dlhodobo čelíme rôznym vyhrážkam a nepríjemným odkazom. Samozrejme máme vlastné rodiny, o ktoré sa bojíme, najmä o zdravie našich detí a rodičov,“ podotkla tiež v súvislosti s tým, že jej neprajníci môžu mať vedomosť o tom, kde býva. „Myslím si, že toto, aj keby som bežný človek a bolo to len náhodou, tak je to v normálnej spoločnosti neprípustné,“ zdôraznila tiež poslankyňa.
Bajo Holečková požiadala všetkých o to, aby sa správali k sebe ako ľudia, aj keď spolu v politických názoroch nesúhlasia. „Nie je normálne niekomu prerezávať pneumatiky ani rozbíjať auto, nie je normálne strieľať po premiérovi či fyzicky napadnúť poslanca a nie je normálne denne dostávať desiatky správ, v ktorých vám niekto vulgárne nadáva alebo sa vám vyhráža. Vráťme sa, prosím, k ľudskosti,“ apelovala politička.
Poslankyni parlamentu Martine Bajo Holečkovej (SaS) neznámy páchateľ prerezal pneumatiky na aute. Informovala o tom tento týždeň na sociálnej sieti.
„Dnes som si počas rokovania parlamentu odbehla domov za Rebekou, medzitým mi niekto pred bytom prerezal pneumatiku. Je desivé, kam sme sa to ako spoločnosť dostali,“ napísala Bajo Holečková v utorok, kedy sa mal incident stať.
Politička zverejnila aj fotografiu prerezanej pneumatiky. „Minulý týždeň rozbili auto šéfke Nadácie Zastavme korupciu pani Petkovej a niekto zaútočil na poslanca Ferenčáka. Dnes zas mne niekto prerezal pneumatiku. Chcem veriť, že nešlo o snahu ma zastrašiť za opozičnú prácu. A ak niekto mal taký cieľ, tak ho môžem ubezpečiť, že sa mu to nepodarilo,“ uviedla ďalej opozičná poslankyňa.
Na mieste neboli kamery
Na štvrtkovej tlačovej konferencii SaS sme sa informovali od poslankyne Bajo Holečkovej, či sa objavili nejaké nové zistenia a ako sa prípad napokon vyriešil. „Nevyrieši sa to nijak, lebo na mieste nebola žiadna kamera, čiže nemáme žiadne zábery,“ reagovala politička na otázku. Podotkla, že spočiatku si myslela, že ide o náhodu, no práve v pneuservise ju upozornili na to, že pneumatika na jej aute bola prerezaná.
Ako ďalej poznamenala, ide o nepríjemný incident, no nemôže prípad označiť, že je to spojené s výkonom jej funkcie, lebo nemá na to dôkazy.
„Viete, ja nemám istotu, že je to spojené s výkonom mojej verejnej funkcie. Na druhej strane to bolo miesto, kde parkovali rôzne iné autá, tak je zvláštne, že to bolo práve moje auto,“ odpovedala Bajo Holečková na otázku, či sa neobáva o to, že sa podobný incident stane aj nabudúce.
„Ako politici dlhodobo čelíme rôznym vyhrážkam a nepríjemným odkazom. Samozrejme máme vlastné rodiny, o ktoré sa bojíme, najmä o zdravie našich detí a rodičov,“ podotkla tiež v súvislosti s tým, že jej neprajníci môžu mať vedomosť o tom, kde býva. „Myslím si, že toto, aj keby som bežný človek a bolo to len náhodou, tak je to v normálnej spoločnosti neprípustné,“ zdôraznila tiež poslankyňa.
Bajo Holečková požiadala všetkých o to, aby sa správali k sebe ako ľudia, aj keď spolu v politických názoroch nesúhlasia. „Nie je normálne niekomu prerezávať pneumatiky ani rozbíjať auto, nie je normálne strieľať po premiérovi či fyzicky napadnúť poslanca a nie je normálne denne dostávať desiatky správ, v ktorých vám niekto vulgárne nadáva alebo sa vám vyhráža. Vráťme sa, prosím, k ľudskosti,“ apelovala politička.
Mier nie je samozrejmosť. Raši aj Pellegrini pri výročí vojny varujú pred opakovaním chýb – FOTO
Nemecko chce zrušiť právo veta v EÚ. Berlín varuje pred „paralýzou“ rozhodovania
