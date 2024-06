Holečkovú poslanci odvolali z postu podpredsedníčky Nitrianskeho kraja, dôvodom bola nespokojnosť s výkonom práce

Akt pomsty pred hlasovaním

Iné povinnosti podpredsedníčky

24.6.2024 (SITA.sk) - Z postu podpredsedníčky Nitrianskeho samosprávneho kraja v pondelok krajskí poslanci odvolali Martinu Holečkovú . Dôvodom bola nespokojnosť s výkonom jej práce. Informovalo o tom komunikačné oddelenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.„Veľmi intenzívne som riešil túto moju požiadavku aj na strane pravicového klubu, odkiaľ vzišla pani podpredsedníčka,“ povedal predseda NSK Branislav Becík „Nebol som spokojný s jej prácou a veľakrát som jej naznačoval, že potrebujem človeka, ktorý je na úrade, ktorý ma vie zastúpiť, ktorý so mnou komunikuje, ktorý so mnou veci rieši, na ktorého sa môžem kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť.“Viacerí poslanci pravicového klubu vnímajú odvolanie podpredsedníčky Holečkovej ako akt pomsty a pred hlasovaním o jej odvolaní opustili sálu zastupiteľstva. V pléne však zostal dostatočný počet poslancov na to, aby zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné a podpredsedníčka bola zo svojho postu odvolaná.„Ponúkol som pani podpredsedníčke, aby prišla, aby bola aktívnejšia, čo sa týka kancelárie predsedu NSK. Žiaľ, mala vždy iný program, čo chápem, ale preto som požiadal pravicový klub – dajte mi človeka, s ktorým budem môcť pracovať. O nič iné nešlo,“ uzatvoril Becík, ktorý trvá na svojej ponuke, aby nový nominant na post podpredsedu vzišiel opäť z demokratického klubu.Martina Holečková bola podpredsedníčkou Nitrianskeho samosprávneho kraja od marca 2023. V parlamentných voľbách v septembri 2023 bola zvolená za KDH do Národnej rady SR . Do polovice júna bola predsedníčkou poslaneckého klubu KDH.