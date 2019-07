Holíč nad Moravou a Hodonín opäť dočasne spoja vlaky

Cestovný poriadok vlakov







Hodonín – Holíč nad Moravou





stanica

Os 22701

Os 22703

Os 22705

Os 22707

Os 22709





Os



22711





Os



22713





Os



22715





Os



22717





Os



22719





Hodonín

W 05:10

W 05:45

W 07:10

09:10

11:10

13:10

15:10

W 16:10

17:10

19:10





Hodonín zastávka

05:14

05:49

07:14

09:14

11:14

13:14

15:14

16:14

17:14

19:14





Holíč nad Moravou

W 05:20

W 05:55

W 07:20

09:20

11:20

13:20

15:20

W 16:20

17:20

19:20













Holíč nad Moravou – Hodonín





stanica

Os 22702

Os 22704

Os 22706

Os 22708





Os



22710





Os



22712





Os



22714





Os



22716





Os



22718





Os



22720





Holíč nad Moravou

W 05:30

W 06:00

W 07:30

09:30

11:30

13:30

15:30

W 16:30

17:30

19:30





Hodonín zastávka

05:35

06:05

07:35

09:35

11:35

13:35

15:35

16:35

17:35

19:35





Hodonín

W 05:40

W 06:10

W 07:40

09:40

11:40

13:40

15:40

W 16:40

17:40

19:40







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.7.2019 (Webnoviny.sk) - Od júla do konca októbra 2019 príde k obnoveniu železničnej dopravy medzi Holíčom nad Moravou a českým Hodonínom.Po pätnástich rokoch dočasne ožije historická trať medzi železničnými stanicami Holíč nad Moravou (Slovenská republika) a Hodonín (Česká republika) a na niekoľko mesiacov dôjde k obnoveniu medzištátnej osobnej železničnej dopravy. Vlakovú obsluhu na tejto trati si objednal Juhomoravský kraj v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s rekonštrukciou hraničného cestného mosta cez rieku Moravu. Náhradnú dopravu budú zabezpečovať České dráhy (ČD) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) od 22. 7. do 31. 10. 2019. Pravidelná prevádzka na tejto trati bola ukončená 11. 12. 2004.Počas dočasnej obnovy bude medzi Holíčom nad Moravou a Hodonínom premávať 10 párov osobných vlakov v pracovných dňoch a 6 párov počas víkendu. Prevádzka na tomto šesťkilometrovom úseku bude zabezpečovaná jednou motorovou jednotkou.Predaj cestovných dokladov na území Slovenskej republiky bude možný iba vo vlaku u sprevádzajúceho personálu ČD. Platiť možno v oboch menách – eurami aj českými korunami. Vo vlakoch platí tarifa malého pohraničného styku ZSSK – ČD, podľa ktorej je základná cena lístka medzi stanicami Holíč nad Moravou a Hodonín 1,20 €.Historickú jednokoľajnú trať Holíč – Hodonín dokončili na prelome 80. a 90. rokov 19. storočia a tvorila jedno z najkratších prepojení severu vtedajšieho Uhorska s českým územím. Po jej elektrifikácii v roku 1987 mala odľahčiť preťaženú trať do Českej republiky cez Břeclav. Jej význam sa postupne znižoval po rozdelení spoločného štátu.ide v pracovných dňoch a 29.VIII.2019Inzercia