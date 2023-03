Holý musel stiahnuť novelu obstarávania, vláda má zásadné výhrady k návrhom výborov

Úprava pri zverejňovaní niektorých informácií

Úprava výkonu dohľadu

22.3.2023 (SITA.sk) - Podpredseda vlády Štefan Holý Sme rodina ) stiahol z rokovania Národnej rady SR vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Vláda podľa neho vecne a zásadne nesúhlasí s niektorými bodmi spoločnej správy parlamentných výborov k navrhovaným zmenám vo verejnom obstarávaní.Poslanci mali o nich podľa plánu v stredu rokovať v druhom čítaní, spoločná správa výborov zahŕňa takmer tridsať pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov aj nad rámec vládnej novely.Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú vláda schválila v januári, mala upraviť zverejňovanie niektorých informácií v oznámeniach používaných v procese verejného obstarávania a určiť nové štandardné formuláre na ich uverejňovanie.Tieto zmeny sú podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) potrebné pre riadne zavedenie vykonávacieho nariadenia Európskej komisie o štandardných formulároch na uverejňovanie oznámení vo verejnom obstarávaní z roku 2019. Nariadenie by malo byť v plnej miere prevzaté až po prijatí novej vyhlášky, ktorá upraví najmä obsahové náležitostí nových oznámení vo verejnom obstarávaní.Vykonávacie nariadenie upravuje pre jeho vnútroštátnu implementáciu pre členské štáty hraničný dátum 25. októbra 2023.Novela mala takisto upraviť niektoré ustanovenia o výkone dohľadu nad verejným obstarávaním. Najmä úpravu výkonu dohľadu, prijatú v ostatných novelizáciách zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou v prvom polroku 2022. Táto časť novely mala nadobudnúť účinnosť 15. apríla 2023.Účinnosť ustanovení o prevzatí vykonávacieho nariadenia Európskej komisie bola navrhnutá na 25. septembra 2023.Účinnosť pre povinnosť používať elektronické nástroje s novou funkcionalitou elektronických prostriedkov a s tým súvisiace úpravy sankčného postihu v rámci správnych deliktov mala byť 1. apríla 2024. Prevádzkovatelia elektronických prostriedkov by tak mali šesť mesiacov na zavedenie tejto funkcie do elektronických prostriedkov.