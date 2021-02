Holý sa problematike stavebného zákona nerozumie, podľa Únie miest ju podriaďuje politickým cieľom

"Trafená hus zagágala"

Návrh je neprijateľný

25.2.2021 - Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) sa problematike stavebného zákona nerozumie a podriaďuje ju svojim politickým cieľom. Únia miest Slovenska (ÚMS) to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa organizácie Daniela Piršelová. ÚMS tak reagovala na vyjadrenia Holého, ktorý v stredu 24. februára uviedol, že predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) „hanebne klamú a účelovo zavádzajú“ pri interpretácii návrhu novely stavebného zákona.ZMOS na tlačovej konferencii 24. februára uviedol, že nový návrh stavebného zákona z dielne Holého chce samosprávam vziať možnosť ovplyvňovať výstavbu a rozvoj na svojom území a dať ju do rúk developerov. Podľa ZMOS-u totiž navrhovaná novela ruší stavebné konanie a nahrádza ho posudzovaním licencovaných projektantov. Licencovaný projektant by podľa združenia zároveň spracovával aj pripomienky verejnosti a rozhodoval o nich. Je preto pravdepodobné, že by rozhodoval v prospech stavebníka, ktorý mu za projekt platí.Podpredseda vlády Holý v súvislosti s tvrdeniami ZMOS-u skonštatoval, že „trafená hus zagágala“. „A to silno. A ešte aj spôsobom, že absolútne hanebne klame a účelovo zavádza," napísal v stanovisku. Stavebné úrady podľa vicepremiéra neprechádzajú na licencovaných projektantov, ako tvrdí ZMOS, ale na štát, pretože samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy ako stavebné úrady fatálne zlyhali. Tvrdenie, že by si developeri mohli sami presadiť zmenu územného plánu, považuje za „bohapustú lož“.ÚMS preto žiada vládu, aby bola agenda týkajúca sa stavebného zákona zverená opäť do rúk Ministerstva dopravy a výstavby SR (MD SR). „Je evidentné, že sa Holý tejto téme nevenuje dostatočne, nerozumie jej a zároveň túto zložitú, odbornú tému podriaďuje svojmu politickému cieľu. Pripomíname pánovi Holému, že samosprávy sú v tejto téme partnermi a nie terčom na hlúpe útoky a obvinenia,“ uviedla ÚMS v stanovisku.Všetkých 57 členských miest ÚMS konštatuje, že návrh na zmenu stavebnej legislatívy z dielne Štefana Holého, je pre mestá neprijateľný.