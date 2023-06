Homofóbom roka sa stal arcibiskup Orosch a nové ocenenie Dúhový jednorožec išlo do Detvy

Obrovské pobúrenie

Výrok o streľbe v Teplárni

Piati nominovaní a ich výroky

Víťazmi ankety Homofób roka sa v minulosti stali napríklad Štefan Harabin, Marián Kotleba, Anna Záborská a naposledy Igor Matovič. Cenu si ako prvý, a zatiaľ jediný, prevzal iba bývalý predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácii zmiernil svoje vyjadrenia voči LGBT menšine.





22.6.2023 (SITA.sk) - Víťazom 11. ročníka ankety o anti-cenu Homofób roka sa stal arcibiskup Ján Orosch . Ako v tlačovej správe informovala mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv , po prvýkrát tento rok udelili aj ocenenie, ktoré má byť protipólom ankety Homofób roka. Prvým víťazom sa stal Vojtech Klinec, rómsky tínedžer vystupujúci pod umeleckým menom Vojtík z Detvy."Priepasť, ktorá delí výhercu Homofóba roka a Dúhového jednorožca je príznačná pre stav našej spoločnosti. Slová arcibiskupa Oroscha sa stretli s takým pobúrením, a to aj medzi veriacimi, že sa zaň musel de facto ospravedlniť. Ukazuje to, ako sa za tie roky, čo túto anketu organizujeme, posunul stred verejného diskurzu od tolerancie smerom k akceptácii LGBT ľudí," povedal riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher. Arcibiskup Orosch sa v obežníku adresovanom kňazom Trnavskej arcidiecézy pýtal ešte minulý rok po streľbe v bare Tepláreň, či návštevníci podniku "sú naozaj všetci nevinní", ako často tam bola kontrola osôb mladších ako osemnásť rokov a koľkokrát bola v Teplárni protidrogová razia."Viem si totiž predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala. Lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie," napísal v obežníku Orosch.Nominovaná bola i bývalá herečka Mária Bartalos , za výrok "gayovia a lesby sú niečo, čo Boh nazval chaosom" a tiež aj Igor Matovič , predseda OĽaNO , ktorý uviedol: "LGBTIQWERTZUOPASDFHJKYXCVBNM+ prepnutí aktivisti… deťom nahovárajú, že aj s pipíkom môžu byť pipinou".Nomináciu si vyslúžil aj Jozef Mikloško , komisár pre deti nedopraje deťom rodinu, za výrok "Nemám v tom predsudky, ale som presvedčený, že dieťa nepatrí do homosexuálneho zväzku".Posledným bol Milan Kuriak, poslanec OĽaNO, ktorý o dúhových rodinách povedal: "Som tolerantný, ale zvrátenosti proti Pánu Bohu podporovať nebudem".