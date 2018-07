Homola zakončil domáci víkend 12. miestom: Dal som do toho všetko

Na snímke slovenský automobilový pretekár Matej Homola. Foto: FOTO TASR/Örzsik Edmund Foto: FOTO TASR/Örzsik Edmund

3. preteky (11 kôl, 1 kolo - 5,9222 km, celkovo 65,1 km):



1. Norbert Michelisz (Maď./BRC Racing Team), 2. Aurélien Comte (Franc./DG Sport Compétition) +2,005 s., 3. Fréderic Vervisch (Belg./Audi Sport Team Comtoyou) +8,273, ... 12. Matej HOMOLA (SR/DG Sport Compétition) +20,767, 13. Andrej STUDENIČ (SR/Brutal Fish Racing Team) +25,516



ďalší program FIA WTCR:



Nedeľa, 30. september, Čína, medzinárodný okruh Ningbo

Nedeľa, 7. októbra, Čína, Wuhan

Nedeľa, 28. októbra, Japonsko, Suzuka

Nedeľa, 18. novembra, Macao, Guia

Orechová Potôň 15. júla (TASR) - S bilanciou 14., 18. a 12. miesto absolvoval šieste podujatie seriálu WTCR v Orechovej Potôni slovenský pretekár Matej Homola. Počas celého víkendu sa trápil so svojím Peugeotom 308 a hoci si najmä v záverečných pretekoch výrazne vylepšil pozíciu zo štartu, priznal, že auto ho neposlúchalo. Tesne za Homolom skončil v tretích pretekoch ďalší Slovák Andrej Studenič, ktorý štartoval na divokú kartu.Homolovmu tímu DG Sport Competition zahrala pred prvými sobotnými pretekmi do karát nielen zmena v aute, ale aj diskvalifikácia troch vozidiel Hyundai. Slovenský pretekár sa tak posunul do štvrtého radu na 8. miesto. Už v prvom kole mal po kontakte poškodené koleso i geometriu, čo sa prejavilo vytočeným volantom a nedotáčavosťou.uviedol Homola.V následnej trojkolovej kvalifikácii sa Homola snažil zmeniť štýl jazdy, no nedosiahol potrebné tempo a jeho strata 1,264 na lídra znamenala 20. miesto.Úvod 2. pretekov sa Homolovi vydaril priam ideálne. Štartoval až z 20. pozície, ale pred sebou mal voľné miesto po odstúpení Toma Coronela a už pred prvou zákrutou predbehol troch súperov a bol na 16. mieste. Po viacerých kontaktoch však začal strácať.poznamenal Homola na záver dňa, v ktorom obsadil 14. a 18. miesto.V úvode tretích pretekov sa kolízia štyroch áut zaobišla bez slovenského pretekára. Homola v nich napokon obsadil 12. miesto so stratou 20 sekúnd na víťaza, čím si o osem priečok vylepšil pozíciu zo štartu.uviedol Homola na facebooku.Okrem Homolu sa na domácom podujatí predstavil aj skúsený Andrej Studenič z tímu Brutal Fish Racing Team. Ten štartoval do tretích pretekov na divokú kartu z poslednej 26. priečky. Napokon obsadil solídne 13. miesto, ktoré bolo jeho najlepším umiestnením v rámci víkendu. V 1. pretekoch skončil na 22. priečke, v 2. na 20.Z prvenstiev v jednotlivých pretekoch sa tešili Španiel Pepe Oriola, Talian Gabriele Tarquini a Maďar Norbert Michelisz.Šieste podujatie tohtoročného seriálu cestovných automobilov WTCR bolo v pôvodnom pláne začiatkom augusta v Argentíne. Pre ekonomické problémy v krajine však bolo napokon zrušené a hrozilo, že dôjde k dlhej prestávke medzi podujatiami v Portugalsku (24. júna) a Číne (30. septembra). Napokon bolo podujatie pridelené Slovakia Ringu a uskutočnilo sa spoločne s pretekmi ťahačov FIA ETCR.