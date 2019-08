Homola získal v Nemecku 21 bodov

Na archívnej snímke automobilový pretekár a slovenský reprezentant Matej Homola. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Priebežné poradie TCR series: 1. Josh Files (V. Brit.) 254 bodov, 2. Luca Engstler (Nem.) 176, 3. Julien Briché (Franc.) 166, 4. Matej HOMOLA 162, ... 30. Martin RYBA (obaja SR) 8.



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oschersleben 4. augusta (TASR) - Slovenský jazdec Matej Homola získal na víkendových pretekoch seriálu TCR 21 bodov do celkového poradia. V prvých pretekoch na nemeckom okruhu v Oscherslebene obsadil 6. miesto, druhé však nedokončil. V priebežnom poradí mu patrí 4. miesto so štvorbodovou stratou na tretiu priečku.Kvalifikácia do prvých pretekov sa Homolovi nevydarila podľa predstáv. Obsadil v nej až 13. miesto, napriek tomu sa v samotných pretekoch prepracovali na lichotivejšiu 8. priečku. Pri jednom z predbiehacích manévrov došlo k poškodeniu zadného kolesa, Homola však napriek tomu dokončil preteky. Po pretekoch došlo ešte po penalizácii Nelsona Panciaticiho a Andreasa Bäckmana a slovenský pretekár sa tak posunul na 6. priečku a v celkovom poradí mu patrila 3. priečka.Z 13-tej priečky štartoval aj do druhých pretekov. Tie však nedokončil. "," konštatoval Homola, ktorý má síce na vedúceho Josha Filesa priepastnú stratu 92 bodov, na druhého v poradí Lucu Engstlera iba 13. "."