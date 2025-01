Homosexuálni muži môžu v Taliansku vstúpiť do kňazského seminára, svojou orientáciou sa však nemôžu chváliť

11.1.2025 (SITA.sk) - Homosexuálni muži v Taliansku sa budú môcť prihlásiť do kňazského seminára, aby sa stali katolíckymi kňazmi, ale nie v prípade, ak „podporujú takzvanú gay kultúru“. Vyplýva to z nových smerníc schválených Vatikánom.Smernice Talianskej biskupskej konferencie, zverejnené vo štvrtok, zdôrazňujú potrebu celibátu a otvárajú homosexuálnym mužom dvere k vstupu do seminárov alebo škôl, ktoré pripravujú kňazov. Prišli však s upozornením, že tí, ktorí sa chvália svojou homosexualitou, by mali dostať zákaz.Časť 68-stranových usmernení bola špeciálne zameraná na „osoby s homosexuálnymi sklonmi, ktoré prichádzajú do seminárov alebo ktoré zistia takúto situáciu počas svojho štúdia“.„Cirkev, hoci hlboko rešpektuje dotknuté osoby, nemôže prijať do seminára a do posvätného rádu tých, ktorí praktizujú homosexualitu, prejavujú hlboko zakorenené homosexuálne sklony alebo podporujú takzvanú gay kultúru,“ píše sa v dokumente. Nové usmernenia schválil Vatikán, uviedla vo vyhlásení biskupská konferencia.