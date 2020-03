Hončarukov druhý pokus o demisiu bol úspešný, ukrajinský premiér už pozná svojho nástupcu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský premiér Oleksij Hončaruk v utorok už druhý raz v priebehu dvoch mesiacov podal demisiu. Informovali o tom členovia strany Sluha národa prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorá má väčšinu v ukrajinskom parlamente.Strana sa podľa nich rozhodla Hončarukovu rezignáciu prijať a v stredu by mali hlasovať aj o jeho nástupcovi. Tým by sa mal stať Denys Šmyhaľ, ktorého vo februári vymenovali za vicepremiéra.Hončaruk prvý raz ponúkol svoju rezignáciu ešte v januári, po tom ako sa na verejnosti objavili nahrávky, na ktorých kritizuje prezidenta a hovorí o tom, že Zelenskyj podľa neho nevie vôbec nič o ekonomike a niekto by mu mal vysvetliť, ako funguje ukrajinská mena. Zelenskyj sa vtedy rozhodol dať mu ešte šancu a požiadal ho, aby zostal vo funkcii.Podľa ukrajinských médií by mohli v rámci reorganizácie vlády vymeniť aj niekoľko členov kabinetu.