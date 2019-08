Hongkong: Na proteste sa podľa organizátorov zišlo 1,7 milióna ľudí

Na archívnej snímke hongkonskí prodemokratickí aktivisti pochodujú ulicami hongkongu. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Hongkong 18. augusta (TASR) - Organizátori prodemokratických protestov v Hongkongu uviedli, že na nedeľňajšom zhromaždení sa zúčastnilo najmenej 1,7 milióna ľudí, informovala agentúra AP.Jimmy Shan z organizácie Občiansky front pre ľudské práva (CHRF), ktorá je hlavným organizátorom protestov, povedal, že údaj nezahŕňa ľudí, ktorým sa pre dopravné obmedzenia nepodarilo dostať sa do Viktóriinho parku, kde sa protestný pochod začal.Stanica BBC na svojej webovej stránke uviedla, že na protestoch sa zúčastnili státisíce ľudí. Polícia ešte svoje odhady počtu účastníkov nezverejnila. Tie bývajú všeobecne nižšie, pripomína AP.V Hongkongu sa 9. júna začala séria protestov namierených proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Aktivisti takisto žiadajú vyšetrovanie policajného násilia a odstúpenie správkyne Hongkongu Carrie Lamovej.Zatiaľ najvyšší počet demonštrantov organizátori zaznamenali v nedeľu 16. júna, kedy podľa odhadov ulicami Hongkongu pochodovali dva milióny ľudí.Nedeľňajší protest, ktorý mal podľa organizátorov pokojný priebeh, sa začal vo Viktóriinom parku v luxusnej štvrti Causeway Bay, odkiaľ sa účastníci pomaly presunuli do obchodnej časti mesta. Polícia protestujúcim povolila zhromaždiť sa, nedovolila im však pochodovať ulicami mesta.