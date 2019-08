Hongkong ochromil štrajk, Lamová kritizuje prodemokratické protesty

Demonštranti reagujú po zásahu slzotvorným plynom príslušníkmi poriadkových síl počas demonštrácie na Causeway Bay v Hongkongu 4. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 5. augusta (TASR) - Viac ako 100 letov zrušili v pondelok na medzinárodnom letisku v Hongkongu, kde prebieha generálny štrajk na podporu prodemokratických protestov. Informovali o tom agentúry AP a AFP s odvolaním sa na miestne médiá.Podľa verejnoprávneho telerozhlasu RTHK rušenie letov najviac postihlo domácich dopravcov, ako sú Cathay Pacific a Hong Kong Airlines.Problémy majú v rannej dopravnej špičke aj iné druhy dopravy. Spoločnosť MTR, prevádzkujúca metro, oznámila, že premávka na štyroch linkách bola čiastočne zastavená z dôvodu úmyselného blokovania dverí protestujúcimi.Agentúra AFP uviedla, že demonštranti na kľúčových staniciach blokovali dvere na súpravách, aby znemožnili ich odchod. Vo vypätej atmosfére došlo k niekoľkým konfliktom medzi nimi a rozhnevanými cestujúcimi.Štrajk, na ktorom sa chce zúčastniť najmenej 24.000 ľudí z 20 sektorov ekonomiky, sa má konať v ôsmich štvrtiach Hongkongu.K napätej situácii sa v pondelok pred novinármi po dlhšej odmlke vyjadrila správkyňa Hongkongu Carrie Lamová, podľa ktorej demonštranti dostali toto finančné centrum do "povedala Lamová.Zdôraznila, že vláda bude pri obnove poriadku a dôvery v Hongkongu postupovať. Demonštranti by mali, dodala Lamová.Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, je už deviaty týždeň dejiskom často násilných protestov proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Protesty neutíchli ani po tom, čo ho Lamová vyhlásila zaDemonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.Úrady v Hongkongu a Pekingu naznačili, že by mohli voči demonštrantom nasadiť čínsku armádu, ktorá je v prípade potreby pripravená potlačiť "nepokoje. Desiatky demonštrantov už boli obvinené z výtržností, za čo im hrozí až desaťročné väzenie.