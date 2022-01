Hongkong sprísnil opatrenia pre obavy z omikronu, zakázal lety z USA a ďalších siedmich štátov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Hongkonské úrady ohlásili dvojtýždňový zákaz letov z USA a siedmich ďalších krajín v snahe zastaviť objavujúcu sa epidémiu variantu omikron koronavírusu. Dvojtýždňový zákaz letov z USA, Austrálie, Kanady, Francúzska, Indie, Pakistanu, Filipín a Veľkej Británie začne platiť v nedeľu a potrvá do 21. januára.Líderka Hongkongu Carrie Lam zároveň informovala, že od piatka budú reštaurácie v meste dva týždne otvorené len do 18:00. „Musíme skrotiť pandémiu, aby sme zabezpečili, že opäť nenastane veľké komunitné šírenie,“ povedala Carrie Lam na tlačovej konferencii a dodala, že mesto je „na pokraji“ ďalšej vlny.Nové opatrenia Hongkong prijíma po tom, ako počas uplynulého týždňa objavil nové ohniská variantu omikron. Mnohé z nich súviseli s niekoľkými členmi posádok leteckej spoločnosti Cathay Pacific, ktorí porušili pravidlá o izolácii a navštívili reštaurácie a bary predtým, ako dostali pozitívny výsledok testu na koronavírus. Do utorka v Hongkongu potvrdili 114 prípadov omikronu, pričom väčšina sa tam dostala zo zahraničia. V utorok mesto prvý raz po takmer troch mesiacoch nahlásilo prípad koronavírusu, ktorého pôvod nedokázalo vystopovať.