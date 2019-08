Hongkongské úrady zakázali protest, zatkli predstaviteľov opozície

Policajné jednotky zasahujú na proteste v Hongkongu slzotvorným plynom, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 30. augusta (TASR) - Hongkonské úrady zakázali sobotňajší protest, ktorý sa mal konať na piate výročie neumožnenia plne demokratických volieb v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny. Bezpečnostné zložky medzitým v piatok zadržali dvoch predstaviteľov protestného hnutia. Informovala o tom agentúra AP.Hongkonský najvyšší odvolací súd odmietol udeliť povolenie na veľkú akciu protestu, ktorá sa mala konať päť rokov po tom, ako Peking odmietol povoliť plne demokratické voľby v Hongkongu.Organizátori sa následne rozhodli plánovaný protest odvolať.uviedla v tejto súvislosti líderka frontu (Bonnie) Liang Jung-wen.dodala Liang.Hongkonské bezpečnostné zložky medzitým v piatok zadržali známych aktivistov (Joshuu) Chuang Č'-fenga a (Agnes) Čou Tching v súvislosti s nepovoleným protestom pred policajnou stanicou, ktorý sa konal 21. júna. Obaja čelia potenciálnemu obvineniu z účasti na nepovolenej akcii protestu a z nahovárania iných osôb na účasť na takejto akcii. Chuang je podozrivý aj z podielu na organizácii protestu.Protesty v Hongkongu trvajú už tri mesiace. Prodemokratickí protestujúci žiadajú stiahnutie sporného zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny, nezávislé vyšetrenie protestov v súvislosti s násilnými zásahmi polície, ako i to, aby sa protesty prestali nazývať "výtržnosťami", aby boli zadržaní ľudia zbavení obvinení a aby sa začalo s reformou politiky.