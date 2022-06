HOPIN a Philip Morris rozbiehajú európsku novinku. Bezdymovú taxislužbu

Prvá bezdymová taxislužba v Európe vďaka inováciám

Nová doplnková HOPIN služba

Pre koho sú taxíky určené?

Bez dymu lepšie

[1] ÚVZ SR

[2] Philip Morris Slovakia, s.r.o. – k 31.12.2021

16.6.2022 (Webnoviny.sk) -Novinku pilotne do Bratislavy prináša Philip Morris a jeho značka IQOS v spolupráci so spoločnosťou HOPIN, ktoré v týchto dňoch podpísali Memorandum o spolupráci. Podľa oboch nová služba pomôže budovať bezdymové Slovensko a súčasne formou nového benefitu ocení dospelých užívateľov bezdymových alternatív."Inovácie a alternatívne technológie sú dlhodobo pre nás kľúčové, aj preto sa nebránime zaujímavým službám, ktoré zlepšujú užívateľskú skúsenosť našich zákazníkov," hovorí Petr Šedivec, generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris Slovensko, ktorá už viac ako 20 rokov investuje do výskumu a vývoja lepších, bezdymových riešení. Tie majú ponúknuť dospelým fajčiarom, ktorí nevedia alebo nechcú prestať fajčiť, menej rizikové alternatívy ku klasickým cigaretám. A okrem toho aj inovatívne služby, akou je napríklad bezdymový taxík. "Sme radi, že práve Bratislava sa stala prvou metropolou Európy, v ktorej sa nám podarilo spustiť túto unikátnu službu. Špeciálne označené a upravené IQOS FRIENDLY taxíky prinášajú benefit pre tých, ktorí sa rozhodli pre menej rizikovú alternatívu a berú väčší ohľad na svoje zdravie i svoje okolie," spresňuje dôvody spolupráce P. Šedivec.V úvodnej, pilotnej fáze cez leto, bude v uliciach hlavného mesta premávať niekoľko desiatok bezdymových taxíkov. "IQOS FRIENDLY taxíky sú novou doplnkovou alternatívou k ďalším HOPIN službám, ktorú si môžu zákazníci dobrovoľne zvoliť. Počas letných mesiacov budeme túto novú službu nastavovať a testovať tak, aby sme mohli od jesene prejsť na model, s ktorým budú naši zákazníci spokojní a budú ho môcť využiť aj v iných mestách na Slovensku, kde pôsobíme," hovorí Richard Lörincz, generálny riaditeľ spoločnosti HOPIN.Využiť túto novinku môžu nielen Bratislavčania, ale aj domáci i zahraniční návštevníci a turisti, ktorí si stiahnu HOPIN aplikáciu. Dospelí zákazníci si môžu priamo v nej zvoliť možnosť objednať si IQOS FRIENDLY taxíky, ktoré sú zároveň špeciálne označené ikonkou. Každý IQOS FRIENDLY taxík má zároveň jasné označenie ako na dverách auta, tak aj v jeho interiéri a zároveň sú všetky taxíky vybavené dózami na odkladanie použitých náplní, nabíjačkami na zariadenie IQOS a tiež originálnou vôňou, ktorá pasažierom spríjemní cestu. V prípade, že si zákazník objedná takýto taxi omylom, bude si ho môcť bez problémov zrušiť a objednať iný.Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie[1], z toho viac ako 260-tisíc dospelých fajčiarov už prešlo na bezdymovú alternatívu IQOS[2].Bezdymové alternatívy sú menej rizikové v porovnaní s klasickými cigaretami, pretože produkujú až o 95 % menej škodlivých látok v porovnaní s klasickými cigaretami a zároveň eliminujú pasívne fajčenie, a nemajú negatívny dopad na kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch, ako sú aj taxíky. Bezdymové IQOS FRIENDLY taxíky sú určené iba dospelým zákazníkom bezdymových výrobkov. Budú si tak môcť objednať taxík, kde bude možné užívať bezdymové alternatívy počas jazdy, kedy je fajčenie klasických cigariet zakázané.Zníženie zdravotných rizík pre dospelých fajčiarov majú za cieľ nové náhrady klasických cigariet, ktorými sú bezdymové alternatívy, čiže elektronické cigarety a zahrievaný tabak. Vďaka týmto inováciám a moderným technológiám sa odbúrava hlavná príčina vzniku zdravotných problémov fajčenia a tou je proces horenia a následné vdychovanie dymu.Zásadným rozdielom medzi cigaretou a bezdymovým tabakovým výrobkom je skutočnosť, že kým tabak v cigarete horí a vzniká dym obsahujúci okolo 6 000 škodlivín, tabak v bezdymovom tabakovom výrobku sa len nahrieva a namiesto dymu vzniká aerosól, ktorý obsahuje v priemere o 95 % menej škodlivín ako cigaretový dym a je zložený prevažne z vodnej pary, nikotínu a glycerínu. Kvapalné částice sa odparujú za menej ako jednu minútu, nemajú preto negatívny vplyv na ovzdušie v interiéri a nie sú ani zdrojom pasívneho fajčenia. Všetky výrobky s obsahom nikotínu, vrátane bezdymových, samozrejme nie sú bez rizika, nakoľko nikotín je návykovou látkou, avšak sú lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ak chcú vo fajčení pokračovať.