Hor sa na svah: Na sane i na lyže sú podmienky výborné

Podujatia

26. 1., Jasenská dolina, Slovenský pohár predžiakov – 3. kolo

26. 1., Lopušná dolina – SVIT, Lopuška Cup, verejné lyžiarske preteky

27. 1., winter park Martinky, Slovenský pohár predžiakov – 4. kolo



Lyžiarske podmienky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Prevádzka pokračuje v 90 strediskách. Zjazdovky sú pokryté dostatočnou snehovou pokrývkou, upravené sú aj technicky nezasnežované svahy. Najvyššia snehová vrstva je na Chlebe vo Vrátnej – 2,2 metra, 1,2 až 1,8 metra snehu je v Oravskej Lesnej.Nad jeden meter hlásia aj ďalšie severnejšie položené lokality napr. Kubínska hoľa, Janovky v Zuberci, Bachledova dolina alebo Skalka. Maximálne hodnoty snehu sa na väčšine svahov pohybujú od 50 do 90 centimetrov. Sneh je prachový až zmrznutý. Podmienky pre zimné športy sú na Pezinskej Babe a Zochovej chate dobré, inde veľmi dobré.Čachovo - Selce 60 - 70 cm veľmi dobréDonovaly 80 - 100 cm veľmi dobréChopok juh 30 - 100 cm veľmi dobréChopok sever 40 - 80 cm veľmi dobréKrpáčovo 50 - 70 cm veľmi dobréMýto pod Ďumbierom 100 - 110 cm veľmi dobréZávažná Poruba 60 - 80 cm veľmi dobréPavčina Lehota 30 - 70 cm veľmi dobréPolomka - Bučník 60 - 70 cm veľmi dobréTelgárt 70 - 80 cm veľmi dobréTále 60 - 70 cm veľmi dobréČertovica 60 - 90 cm veľmi dobréLiptovská Teplička 60 - 70 cm veľmi dobréŠachtičky 65 - 90 cm veľmi dobréVyšná Boca 50 - 70 cm veľmi dobréVysoké TatryDolný Smokovec - Pod Lesom 40 - 50 cm veľmi dobréKubašok - Sp. Bystré 40 - 50 cm veľmi dobréPodbanské 50 - 80 cm veľmi dobréTatrasvit - Lopušná dolina 60 - 80 cm veľmi dobréSnowpark Lučivná 60 - 80 cm veľmi dobréSvit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobréŠtrbské Pleso 70 - 90 cm veľmi dobréTatranská Lomnica 60 - 70 cm veľmi dobréStarý Smokovec 40 cm veľmi dobréRoháče - Spálená 120 - 150 cm veľmi dobréŽiar - Dolinky 80 - 100 cm veľmi dobréZuberec - Janovky 120 cm veľmi dobréBachledka Ski and Sun 100 - 150 cm veľmi dobréBachledova Deny 60 - 90 cm veľmi dobréMonkova dolina - Ždiar 120 cm veľmi dobréStrednica - Ždiar 80 - 100 cm veľmi dobréStrachan - Ždiar 110 - 130 cm veľmi dobréJasenská dolina 70 - 90 cm veľmi dobréVrátna - Chleb 70 -220 cm veľmi dobréVrátna - Paseky 60 -100 cm veľmi dobréVrátna - Poludňový Grúň 50 -100 cm veľmi dobréMalinô Brdo 70 -100 cm veľmi dobréwinter park Martinky 120 cm veľmi dobréSnowland - Valčianska dolina 100 cm veľmi dobréFačkovské sedlo 70 - 80 cm veľmi dobréŠportcentrum Lučivná 30 - 60 cm veľmi dobréČičmany 50 - 90 cm veľmi dobréKrahule 80 cm veľmi dobréKráliky 55 - 85 cm veľmi dobréSkalka arena 120 -140 cm veľmi dobréSalamandra Resort 70 - 80 cm veľmi dobréKokava - línia 55 - 65 cm veľmi dobréVyšná Slaná 40 cm veľmi dobréKošútka - Hriňová 40 cm veľmi dobréSki Royal Látky 20 - 30 cm veľmi dobréSki Zbojská 25 - 40 cm veľmi dobréDrozdovo 30 - 50 cm veľmi dobréBezovec 10 - 45 cm veľmi dobréPezinská Baba 15 - 40 cm dobréZochova chata 15 - 40 cm dobréStará Myjava 70 - 95 cm veľmi dobréČertov - Lazy pod Makytou 50 - 70 cm veľmi dobréKasárne - Javorníky 60 -100 cm veľmi dobréKohútka 60 - 80 cm veľmi dobréMakov 60 - 80 cm veľmi dobréKálnica 25 - 35 cm veľmi dobréPodjavorník 60 - 80 cm veľmi dobréRáztoka - Horná Maríková 60 - 70 cm veľmi dobréSnowparadise Veľká Rača 110 -145 cm veľmi dobréŠportcentrum Oščadnica 100 cm veľmi dobréOravská Lesná 120 -180 cm veľmi dobréKrušetnica 70 -100 cm veľmi dobréKubínska hoľa 90 - 120 cm veľmi dobréBrezovica 120 -140 cm veľmi dobréZábava-Hruštín 100 -120 cm veľmi dobréNižná Uhliská 80 cm veľmi dobréVitanová 85 - 100 cm veľmi dobréOravský Podzámok 55 cm veľmi dobréVyšné Ružbachy 85 -100 cm veľmi dobréLitmanová 90 cm veľmi dobréLevočská dolina 40 - 60 cm veľmi dobréJahodná 50 - 80 cm veľmi dobréPlejsy 50 - 60 cm veľmi dobréGugel - Mlynky 50 - 70 cm veľmi dobréVernár-Studničky 40 - 60 cm veľmi dobréNižná Polianka 40 - 60 cm veľmi dobréDrienica 30 - 40 cm veľmi dobréFričkovce 10 - 25 cm veľmi dobréV alpskom regióne je stabilná situácia, podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré. V Dolnom Rakúsku hlási najviac snehu Göstling – Hochkar 3,9 až päť metrov. V strediskách Annaberg, Oetscher a Semmering sa snehová vrstva pohybuje od 130 do 220 centimetrov. Sneh je prachový alebo hrubý. Silné mrazivé teploty, ktoré pretrvávajú od začiatku týždňa by sa mohli zmierniť už v sobotu (26.1.).Göstling – Hochkar 390 - 500 cm veľmi dobréHinterstoder 80 - 260 cm veľmi dobréHintertux 110 - 365 cm veľmi dobréHöchfuegen 180 – 240 cm veľmi dobréIschgl 80 – 160 cm veľmi dobréKaunertal 0 - 490 cm veľmi dobréKitzbuehel a Kirchberg 90 – 140 cm dobréKitzsteinhorn - Maiskogel 100 - 345 cm dobréObergurgl - Hochgurgl 150 – 280 cm veľmi dobréSchladming Dachstein 40 - 440 cm dobréSerfaus - Fiss - Ladis 90 - 180 cm veľmi dobréSoelden 50 - 405 cm dobréStuhleck 40 - 130 cm veľmi dobréSt. Anton am Arlberg 85 - 325 cm dobréStubai 100 – 380 cm veľmi dobréZell am See – Kaprun 100 – 345 cm dobréDavos Klosters 100 - 235 cm dobréMatterhorn Ski Paradise 15 - 200 cm dobréSaas-Fee 35 - 210 cm dobréVerbier 75 - 200 cm dobréAdamello – Tonale 150 - 230 cm veľmi dobréBormio 40 - 120 cm dobréLivigno 70 - 190 cm dobréThree Peaks Dolomites 15 - 50 cm dobréSestriere - Via Lattea 30 - 50 cm dobré