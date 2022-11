Horecký podľa Gröhlinga obhajuje poslancov spochybňujúcich holokaust preto, aby mu podporili zákon

Spochybňuje históriu ?

Zavádza študentov

16.11.2022 (Webnoviny.sk) - Exministra školstva a podpredsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga podľa vlastných slov zarazilo, s akou ľahkosťou dokázal súčasný šéf rezortu Ján Horecký obhajovať poslancov, ktorí podľa neho spochybňujú holokaust. Ako ďalej v tlačovej správe informuje hovorca SaS Ondrej Šprlák , Horecký to podľa Gröhlinga robí preto, aby mu v Národnej rade SR prešla novela zákona.„Najviac vo mne však zarezonoval výrok, že za fašistov môžeme označiť iba tých, ktorí za to boli odsúdení. De iure v parlamente fašisti nie sú," uviedol Gröhling.Branislav Gröhling tvrdí, že Horecký svojím výrokom spochybňuje históriu.„Prísne vzaté, za fašizmus nebol odsúdený ani Adolf Hitler. Dokonca Jozef Tiso bol odsúdený za zločiny domácej zrady, kolaborantstva a zrady na povstaní. Nič o fašizme tam nie je, to by potom nemohol byť fašista skutočne nikto," vysvetlil podpredseda SaS.Gröhling súčasného ministra školstva zároveň vyzval, aby sa za svoje výroky ospravedlnil, pretože podľa Gröhlinga nielen že legitimizuje prejavy fašizmu a relativizuje históriu, ale zavádza aj samotných študentov.„Kto iný, ak nie učitelia a ministerstvo školstva, by mal ísť vo svojich vyjadreniach príkladom? Práve rezort školstva by mal mať v takýchto veciach jasno a nerelativizovať fašizmus ani ľudí, ktorí ho propagujú," uzavrel podpredseda SaS.