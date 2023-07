Horiaca nákladná loď sa nachádza v blízkosti chránených ostrovov, bude odtiahnutá na iné miesto v Severnom mori

Fremantle Highway sa plavila z nemeckého prístavu Bremerhaven do Singapuru, keď ju krátko pred utorkovou polnocou približne 27 kilometrov severne od holandského ostrova Ameland zachvátil požiar. Loď vezie 3 783 nových áut vrátane 498 elektromobilov. Požiar si vyžiadal život jedného člena posádky a ďalší utrpeli zranenia. V stredu skoro ráno posádku evakuovali. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.



Loď sa nachádza v blízkosti reťaze ostrovov a Waddenzee, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO a je dôležitým biotopom pre sťahovavé vtáky. Holandské ministerstvo dopravy a vodného hospodárstva uviedlo, že loď je stabilná a pod hladinou neporušená.





29.7.2023 (SITA.sk) - Horiacu nákladnú loď prevážajúcu tisícky áut odtiahnu na iné miesto v Severnom mori. Holandské ministerstvo dopravy a vodného hospodárstva informovalo, že piatkové merania ukázali, že horúčava, plamene a dym dostatočne ustúpili na to, aby odborníci mohli po prvý raz nastúpiť na Fremantle Highway a nadviazať silné vlečné spojenie s remorkérom.Nová pozícia, na ktorú loď prevezú už pravdepodobne cez víkend, sa nachádza 16 kilometrov severne od ostrova Schiermonnikoog. Načasovanie operácie, ktorá by mala trvať 12 až 14 hodín, závisí od vývoja dymu a počasia, vysvetlilo ministerstvo.Cieľom je v konečnom dôsledku, „keď to podmienky na palube dovolia“, odtiahnuť loď do prístavu. Kam však ešte úrady nerozhodli.