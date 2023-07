Horiacu nákladnú loď Fremantle Highway odtiahli ďalej od pobrežia Holandska, na rad prídu záchranári

Jeden člen posádky zahynul

Loď chcú odtiahnuť do prístavu

31.7.2023 (SITA.sk) - Horiacu nákladnú loď s tisíckami automobilov odtiahli na nové miesto ďalej od holandského pobrežia.Holandské ministerstvo dopravy a vodného hospodárstva informovalo, že loď Fremantle Highway dorazila na nové kotvisko 16 kilometrov severne od holandských ostrovov Schiermonnikoog a Ameland skôr ako sa očakávalo, keďže prúdy boli priaznivé.Záchranné tímy plánujú čo najskôr nastúpiť na plavidlo a vykonať inšpekciu, uviedol rezort. Následne rozhodnú o ďalších krokoch.Fremantle Highway sa plavila z nemeckého prístavu Bremerhaven do Singapuru, keď ju krátko pred utorkovou polnocou zachvátil požiar. Loď vezie 3 783 nových áut vrátane 498 elektromobilov.Požiar si vyžiadal život jedného člena posádky a ďalší utrpeli zranenia. V stredu skoro ráno posádku evakuovali. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.Podľa fotografií z lode už nevychádza takmer žiaden dym. Úrady chcú Fremantle Highway odtiahnuť do prístavu. Ten zatiaľ nie je známy.„Čiastočne to závisí od situácie na palube nákladnej lode, očakávaných poveternostných podmienok a dostupného prístavu so správnymi zariadeniami,“ vysvetlilo spomenuté ministerstvo.