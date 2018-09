Horkýže Slíže vyrážajú na jesennú časť Pustite Karola Tour 2018

Foto: TOPFEST Foto: TOPFEST

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Nitrianska kapela Horkýže Slíže štartuje na jesennú časť turné Pustite Karola! Šnúra je pokračovaním jarných koncertov a nesie názov podľa najnovšieho albumu. Do jednotlivých slovenských miest zavíta známa štvorica aj s novou basgitaristkou Veronikou Smetanovou, ktorá do kapely dokonale zapadla.Začínajú 20. septembra v Športovej hale v Považskej Bystrici, ďalšími zastávkami budú Levice (16. 11.), Partizánske (17. 11.), Poprad (23. 11.), Martin (24. 11.), Detva (30. 11.) a Prešov (1. 12.).uviedol pre médiá gitarista Juraj „Doktor" Štefánik.Na jarnej šnúre sa so Slížami po prvýkrát objavila nová basgitaristka Veronika Smetanová, ktorú si Slíže našli v skupine Mean Messiah.dodáva Peter „Kuko" Hrivňák.Horkýže Slíže nedávno na festivale Slížovica odpremiérovali nový klip k skladbe Kozy, Husle, Rooney, ktorá je z albumu Pustite Karola.doplnil Štefánik.TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.