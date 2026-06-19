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19. júna 2026

Hormuzským prielivom preplávalo po jeho otvorení najviac lodí za dva mesiace


Tagy: Hormuzský prieliv Lodná doprava Nákladné lode Napätie na Blízkom východe Perzský záliv

Napriek oživeniu dopravy zostávajú stovky plavidiel v Perzskom zálive a lodné spoločnosti upozorňujú na bezpečnostné riziká.



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iran_war_strait_of_hormuz_349_1 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Napriek oživeniu dopravy zostávajú stovky plavidiel v Perzskom zálive a lodné spoločnosti upozorňujú na bezpečnostné riziká.

Hormuzským prielivom vo štvrtok preplávalo 25 obchodných lodí, čo je najvyšší počet za jediný deň od polovice apríla. Vyplýva to z údajov spoločnosti AXSMarine zverejnených v piatok.


Nárast dopravy nasledoval po dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o opätovnom otvorení strategickej námornej trasy, ktorou v období mieru prechádza približne pätina svetového exportu ropy a skvapalneného zemného plynu.


„Zaznamenali sme 25 potvrdených preplavieb obchodných lodí cez Hormuzský prieliv, čo je viac než päťnásobok priemeru z prvých desiatich dní júna,“ uviedla spoločnosť AXSMarine.



Rozsiahle rušenie


Počas vojny, ktorá sa začala koncom februára po amerických a izraelských útokoch na Irán, sa počet plavidiel v oblasti prudko znížil.


Od začiatku marca predstavoval priemer len 7,6 lode denne. Pred konfliktom pritom cez prieliv prechádzalo približne 120 plavidiel denne.


AXSMarine zároveň upozornila na rozsiahle rušenie lodných identifikačných systémov AIS. Podľa firmy išlo o „najväčší incident narušenia signálu v Perzskom zálive od začiatku konfliktu“, ktorý zasiahol viac ako 200 obchodných lodí súčasne.



Koordinačný mechanizmus


Lodné spoločnosti naďalej vyzývajú na opatrnosť. V Perzskom zálive podľa Medzinárodnej námornej organizácie stále uviazlo viac ako 500 obchodných plavidiel s približne 11-tisíc námorníkmi na palube.


Očakáva sa však vytvorenie medzinárodného koordinačného mechanizmu, ktorý by mal pomôcť zabezpečiť bezpečný návrat lodnej dopravy do regiónu.




Zdroj: SITA.sk - Hormuzským prielivom preplávalo po jeho otvorení najviac lodí za dva mesiace © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv Lodná doprava Nákladné lode Napätie na Blízkom východe Perzský záliv
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