Hornbach v Nitre otvára svoje brány. Vyspovedali sme riaditeľa

Rozhovor s pánom Martinom Taksonyim, riaditeľom novej predajne Hornbach v Nitre

Ako bude prebiehať otvorenie predajne?

Prečo ste sa rozhodli pre Nitru?

Na čo sa môžu zákazníci tešiť?

Budú mať zákazníci možnosť využiť poradenstvo špecialistu?

Aké inovácie prinesie do nákupného zážitku nová predajňa?

Ako funguje systém Self-Scan?

Sú aj iné možnosti ako ušetriť čas?

Ponúka aplikácia Hornbach aj ďalšie výhody?

Ako funguje predĺženie záruky trvalo najnižších cien?

Čo ďalšie pripravujete pre komfort zákazníkov?

Prídu si na svoje aj záhradní nadšenci?

14.3.2022 (Webnoviny.sk) -Predajňu otvárame už 16. marca o 7:00. Pre stovky našich zákazníkov, ktorí prídu hneď po otvorení máme pripravených veľa praktických darčekov ako montérky, kvety, maliarske kombinézy, gymsacky, tričká a iné. Tešiť sa na vás budú tiež všetci naši zamestnanci, ktorí vám veľmi radi odborne poradia s výberom tovaru, pracovným postupom či starostlivosťou o rastliny. Samozrejmosťou je široká ponuka produktov v dostatočných skladových zásobách.V nitrianskom regióne chýbal hobbymarket, ktorý by uspokojil potreby aj tých najnáročnejších zákazníkov. Prieskum, ktorý nechala spoločnosť Hornbach zrealizovať potvrdil, že obyvatelia Nitry majú záujem rekonštruovať a sú tiež nadšení záhradkári. Starostlivo sme zvažovali lokalitu v rámci Nitry, a vyhral strategický park Na Pasienkoch. V poradí piata predajňa spoločnosti Hornbach je súčasťou Pantera Business District, ktorý bude pozostávať zo štyroch väčších obchodných domov a retail parku s menšími prevádzkami.Rovnako ako ostatné projektové predajne Hornbachu, aj tá nitrianska ponúkne zákazníkom široký sortiment výrobkov, ktorý tvorí momentálne 120-tisíc produktov, vrátane vlastných značiek. Súčasťou projektového marketu s predajnou plochou 16 489 m² sú mnohé odborné oddelenia, stavebné a záhradné centrum, Drive In, železiarstvo, elektro, oddelenie dekorácií, moderné centrum na miešanie farieb, sortiment pre vybavenie kúpeľní a kuchýň. Predajňa je vybavená úsporným LED osvetlením, komfort pre zákazníkov je zabezpečený systémom rekuperácie tepla a energia bude zabezpečená aj využívaním prvej fotovoltaiky v regióne. Zákazníci budú môcť využiť aj 3 nabíjacie stanice pre elektromobily, ktoré budú dostupné na parkovisku.Samozrejmosťou je aj odborné poradenstvo, ktoré je pre Hornbach jednou z najdôležitejších služieb, ktorú poskytujeme zdarma. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na našich zamestnancov s odbornými znalosťami, ktorí k nám prišli z praxe, či už v segmente stavby, rekonštrukcie alebo záhrady. Naši zamestnanci sa aj naďalej vzdelávajú, či už v rámci firmy alebo od našich dodávateľov, aby mali vždy aktuálne informácie o vývoji, materiáloch a trendoch.Nová predajňa prinesie moderné prostredie, dostatok svetla, odborných predajcov, prehľadnú orientáciu a wifi zdarma. Radosť z projektu začína už samotným nákupom. Dbáme na to, aby sme zákazníkom čo najviac spríjemnili cestu za vysnívaným projektom. V predajni budú môcť zákazníci využiť dva spôsoby samoobslužného nakupovania. Tovar môžu zaplatiť pri samoobslužnej pokladni, tak ako to poznajú z potravinových supermarketov. Druhou možnosťou, ktorá ušetrí ešte viac času je samoobslužné nakupovanie cez našu aplikáciu a jej funkciu Self-Scan,V tomto prípade si zákazník svoje nákupy skenuje už počas nákupu svojím mobilným telefónom, prípadne tabletom prostredníctvom aplikácie. Po dokončení nákup zaplatí platobnou kartou, alebo v hotovosti a ušetrí tak čas, ktorý by inak strávil vyberaním tovaru z košíka a jeho skenovaním. Pre lepšiu predstavu o fungovaní služby sme pripravili aj krátke video, ktoré si zákazníci môžu pozrieť na našom webe Samozrejmosťou je aj nákup cez e-shop a vyzdvihnutie tovaru v predajni. Ten si zákazník môže vyzdvihnúť hneď na niekoľkých miestach. Nadrozmerný stavebný materiál je možné nakúpiť v Drive In. Pre našich zákazníkov tiež pripravujeme boxy na vydvihnutie menších produktov.Áno, okrem funkcií pre rýchly a jednoduchý nákup je aplikácia vybavená aj ďalšími veľmi užitočnými funkciami. Prehľadná a jednoduchá aplikácia funguje ako plnohodnotný e-shop. Ponúka kategorizovaný zoznam všetkých produktov, informácie o ich dostupnosti a lokalizácií v predajni. To pomôže našim zákazníkom v orientácii aj v novootvorenej predajni Hornbach v Nitre. Aplikácia tiež môže poslúžiť ako nákupný zoznam a úschovňa elektronických bločkov. Po zaplatení nákupu si už zákazníci nebudú musieť odkladať pokladničné bloky po dobu 2 rokov, pretože sa im do aplikácie uloží elektronický doklad o každom nákupe. Okrem týchto výhod môžu zákazníci pomocou predĺženej záruky získať aj kredity na budúce nákupy.Pre Hornbach je najlepšia cena pre zákazníka vždy prioritou. Preto na všetkých pobočkách garantujeme trvalo nízke ceny a možnosť rýchleho nákupu bez nutného porovnávania cien u iných predajcov. Aby mali zákazníci radosť nielen z realizácie svojho projektu, ale aj z nákupu, Hornbach ponúka funkciu automatického predĺženia záruky trvalo najnižších cien aj po nákupe. V prípade, že sa cena tovaru zníži do 30 dní od jeho zakúpenia, danému užívateľovi sa automaticky pripíšu na zákaznícky účet kredity v hodnote rozdielu cien. Tie si môže zákazník uplatniť pri ďalšom nákupe – či už online, alebo v niektorej z pobočiek. Takýmto spôsobom môže ušetriť peniaze aj spätne po nákupe.Hornbach v Nitre ponúka aj takzvaný Drive In nákup. Zákazníci môžu pohodlne nakúpiť autom vo veľkorysej Drive In hale ťažké, objemné a veľké stavebné materiály, ako je drevo, murovacie materiály, omietky, sadrokartónové dosky, ale aj izolácie a zámkové dlažby a pod. Ušetria tak nielen čas, ale aj sily, ktoré môžu následne venovať svojmu projektu.Podľa prieskumu láka väčšinu zákazníkov práve návšteva záhradného centra, ktoré sa rozprestiera na takmer 2000 m². Zákazníci sa môžu tešiť na vyše 600 druhov živých rastlín a viac ako 1000 výrobkov vybavenia do záhrady, vrátane záhradnej techniky a obľúbených aku prístrojov. Potešia ich aj exkluzívne značky záhradkárskeho náradia a zavlažovania for_q, či grily Tenneker, ktoré sú dostupné len v Hornbachu. Okrem skutočne širokého sortimentu dostanú zákazníci aj 2-ročnú záruku na ujatie sa trvaliek, stromov a kríkov. V prípade oprávnenej reklamácie ochotne vrátime peniaze alebo poskytneme náhradu.Informačný servis