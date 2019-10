Hornonitrianske obce chcú, aby ZMOS viac rokoval so štátom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 17. októbra (TASR) - Hornonitrianske obce žiadajú orgány Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), aby odbornejšie a intenzívnejšie obhajovali záujmy miest a obcí Slovenska a rokovali so štátom o financovaní prenesených kompetencií. Uzniesli sa na tom na sneme Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) vo štvrtok v Bojniciach.načrtol predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec.Ide podľa neho o zimnú údržbu chodníkov, navyšovanie poplatkov za skládkovanie odpadu, ako i obedy zadarmo a mnohé ďalšie veci, ktoré obce čakajú. "podotkol.ZMO HN chce v tejto súvislosti podporiť orgány ZMOS s vládou SR, aby sa tieto veci prehodnotili a prehodnotili sa aj všetky príjmy, ktoré plynú do rozpočtov miest a obcí Slovenska. "priblížil.ZMOS v tejto súvislosti pripravil i audit kompetencií obcí a miest, ktorý má slúžiť ako podklad na rokovanie so štátom. "ozrejmil podpredseda ZMOS Radomír Brtáň.Zo strany ZMOS je podľa neho možná jedine argumentácia a komunikácia, či už so zákonodarcami alebo partnermi, orgánmi, ktoré majú možnosť ovplyvniť to, akým spôsobom bude financovaná štátna správa a práve prenesený výkon na samosprávy." dodal.