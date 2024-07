Horolezcov v Tatranskom národnom parku už kontrolujú, pokuty zatiaľ nerozdávajú

Návštevný poriadok

15.7.2024 (SITA.sk) - Pracovníci Správy Tatranského národného parku TANAP ) od začiatku letnej sezóny kontrolujú horolezcov a dodržiavanie návštevného poriadku národného parku z ich strany.Informoval o tom v pondelok počas tlačovej besedy v Tatranskej Lomnici riaditeľ správy národného parku Peter Olexa . Zatiaľ tak podľa jeho slov robia formou edukácie, upozornenia a bez pokút, zámerom je zatiaľ ľudí vychovávať. Kontrolujú aj vybavene a výstroj.V Tatranskej Lomnici sa v pondelok hovorilo o horolezectve nižšej obtiažnosti na území národného parku a pravidlách, ktoré sú horolezci povinní rešpektovať v rámci návštevného poriadku. Ten je platný od polovice decembra minulého roka.Zámerom je podľa Olexu ochrana prírody a naučiť turistov, ako a kam môžu vstupovať, a tiež spolupráca s Horskou záchrannou službou (HZS) (SHS) James . Pripustil tiež možnosť ďalšej úpravy v spomínanom zložení.„Ako národný park sme príliš malý na to, aby sme pustili všetkých a všade, a preto nastavujeme pravidlá,“ skonštatoval.Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matušek uvítal jasne stanovené pravidlá.„V rámci toho, či boli nastavené dobre, alebo nie, budeme múdrejší po sezóne,“ poznamenal. V prípade potreby je však podľa jeho slov HZS otvorená ďalšej dohode a prípadným zmenám.„Sme pripravení na celé vzdelávanie, máme pripravený celý systém, ktorý už začal fungovať,“ poukázal na dodržanie povinností zo strany horolezcov predseda Slovenského horolezeckého spolku (SHS) James Anton Pacek . Počas tlačovej besedy potvrdil, že v téme pravidiel horolezectva v nižšej obtiažnosti sa zhodli so Správou TANAP-u aj Horskou záchrannou službou.Informácie o pohybe v takomto teréne má spolok zverejnené aj na svojej internetovej stránke. Pripomenul potrebu vyplniť žiadosť, ktorá je podľa jeho slov veľmi jednoduchá, nutnosť mať výstroj primeraný cieľu a vybavenie. Matušek dodal, že takmer každý štít vo Vysokých Tatrách je dostupný nejakou trasou, ktorá má obtiažnosť nižšiu ako tri.„Veľakrát je to však terén alebo trasa, ktorá je objektívne nebezpečná, pretože tieto jednoduchšie trasy častokrát prechádzajú cez sutinové polia či žľaby, kde je veľké množstvo voľných kameňov,“ upozornil. Najčastejšie používaných je ich podľa jeho slov vo Vysokých Tatrách zhruba 25, patrí medzi ne trasa napríklad na Jahňací štít, Jastrabiu vežu, Baranie rohy a podobne.Zároveň zhodnotil, že oproti minulému roku za rovnaké obdobie od 1. júna do 14. júla narástol počet zásahov pod druhý stupeň obtiažnosti o 60 percent, znížil sa však počet zásahov vo vyššom stupni o 20 percent.