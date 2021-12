Horolezec, ktorý našiel na Mont Blancu krabicu plnú drahokamov, dostal polovicu nálezu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.12.2021 - Horolezec, ktorý našiel krabicu plnú smaragdov, rubínov a zafírov, dostal polovicu tohto nálezu. Ako uviedol spravodajský web BBC, poklad desaťročia ležal pod snehom na vrchu Mont Blanc na francúzsko-talianskej hranici.Nemenovaný horolezec objavil vzácne drahokamy v roku 2013 a odovzdal krabicu polícii tak, ako to vyžadujú francúzske zákony. Predpokladá sa, že škatuľa patrila niekomu na palube indického lietadla, ktoré sa v oblasti zrútilo približne polstoročie predtým.V oblasti vrchu Mont Blanc sa v minulosti zrútili dve indické lietadlá spoločnosti Air India. Prvé havarovalo v roku 1950 a zahynulo vtedy 48 ľudí na palube. Druhé so 117 osobami spadlo v roku 1966.Francúzske úrady sa domnievajú, že drahokamy pravdepodobne pochádzajú z letu v roku 1966 smerujúceho z amerického New Yorku do Bombaja. Odvtedy na hore našli viaceré ľudské pozostatky i batožinu patriacu pasažierom.