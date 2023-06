Horská služba vo Vysokých Tatrách pátrala po zahraničných turistoch, ktorí sa neozvali svojim rodinám

Neozvali sa rodičom

Všetko dobre dopadlo

29.6.2023 (SITA.sk) - Horskí záchranári majú za sebou rozsiahle pátranie vo Vysokých Tatrách, od stredajšieho večera hľadali troch zahraničných osemnásťročných turistov. Išlo o dvoch Američanov a jedného Číňana. O pomoc požiadali ich rodiny.Ako vo štvrtok informovala Horská záchranná služba (HZS) , trojica chlapcov si naplánovala trasu zo Štrbského Plesa na Kasprov vrch. Ani jeden z nich sa však neozval rodičom a o priebehu túry ich neinformoval. Mladíci síce mali so sebou mobilné telefóny, boli však nedostupní.Horskí záchranári pátrali po mladíkoch aj vo štvrtok.„Keďže lokalita ich možného pohybu bola veľmi rozsiahla, hneď ráno bola o súčinnosť požiadaná aj Letka Ministerstva vnútra SR. Na miesto smerovali psovodi so psami aj špecialisti na prácu s dronmi,“ opísala HZS.Záchranári smerujúci hore Tichou dolinu napokon stretli trojicu bez zranení, len premočených po noci strávenej v doline. Následne boli turisti transportovaní terénnym služobným vozidlom do ubytovacieho zariadenia.