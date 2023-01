Horská záchranná služba bilancovala uplynulý rok a hlási smutný rekord. V slovenských horách zahynulo až 56 ľudí

Dôležitá je opatrnosť

V lete hrozia búrky

Zahynul aj horský vodca

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Bilancia horských záchranárov za rok 2022 je veľmi smutná. Podpísal sa pod ňu najmä mimoriadne vysoký počet úmrtí. Kým za posledné roky bol počet úmrtí maximálne 40, v tomto roku to bolo až 56.Informuje o tom na svojej webstránke Horská záchranná služba (HZS) , podľa ktorej bolo najviac úmrtí vo Vysokých Tatrách, kde zahynulo až 23 ľudí.„Toto číslo je za posledné roky najvyššie. Nadpriemerne vysoký počet zosnulých bol aj v Malej Fatre,“ dodávajú horskí záchranári, podľa ktorých niektoré z úrazov bolo možné odvrátiť a môžu slúžiť ako poučenie do budúcnosti.V tomto roku sa podľa HZS objavili viaceré prípady s podobnými znakmi. Turisti sa vyberali do exponovaných terénov mimo značkovaných chodníkov, s nedostatočným vybavením alebo skúsenosťami.To bol aj prípad hneď prvej nehody uplynulého roka, ktorá sa stala 7. januára, keď zahynula trojica poľských vysokohorských turistov, ktorí sa pohybovali v horolezeckom teréne, v zimných podmienkach pod Kotlovým štítom.„Mali síce zimnú výstroj, no tá nebola v dobrom stave, problémom bolo aj to, že sa pohybovali mimo klasickej zostupovej trasy a nemali odbornosť na pohyb v týchto miestach. Spojenie týchto faktorov malo fatálne následky,“ vysvetľujú záchranári, podľa ktorých zimná výstroj v dobrom stave je v zimných horách kľúčová.Veľmi dôležité je ale byť aj maximálne opatrný a vedieť sa v zľadovatenom teréne pohybovať a výstroj správne používať.Pády po pošmyknutí sa na snehu a ľade boli smrteľné vo viacerých prípadoch aj mimo Vysokých Tatier, napríklad pod Malým Rozsutcom alebo pod Jakubinou v Západných Tatrách.V lete tragické pády mimo značkovaných chodníkov pokračovali, a opäť šlo o skalnaté, niekedy až horolezecké terény. Tragicky skončili pády z Baníkova v Západných Tatrách, zo Satana, Prostredného hrebeňa, Kvetnicovej veže a Ždiarskej Vidly.Okrem terénu je dôležitým faktorom úrazov na horách aj počasie. V letnom období sú to hlavne búrky spojené s bleskami, ktoré si vyžiadali v uplynulom roku obete v Malej Fatre a pod Kriváňom vo Vysokých Tatrách.V lete preto horskí záchranári odporúčajú sledovať výstrahy pred búrkami na stránke HZS alebo na stránke SHMÚ.„Búrky sa na horách objavujú zväčša popoludní, preto je potrebné vyrážať na hory ráno skôr, aby sme sa v čase búrky nenachádzali na otvorených plochách, hlavne na hrebeňoch hôr,“ upozorňuje HZS.Snehové lavíny si podľa HZS v roku 2022 vyžiadali až päť obetí, pričom tou prvou bol 20. januára mladý skialpinista, ktorý zaplatil životom za neznalosť a nevhodný výber terénu vzhľadom na aktuálne podmienky.Špeciálnym prípadom lavínovej nehody bola tá zo septembra, keď extrémne chladné počasie so silným snežením vytvorilo lavínové nebezpečenstvo ešte počas astronomického leta. V tomto prípade zahynul aj horský vodca so svojou manželkou.„Táto nehoda nám pripomenula, že niekedy ani skúsenosti a vedomosti nestačia a hory môžu prekvapiť aj ľudí, ktorí sa v horách pohybujú často,“ uviedli horskí záchranári. Ďalšia lavínová nehoda sa stala pod Priečnym sedlom, kde lavínu odtrhli vysokohorskí turisti, ktorí sa vybrali do Priečneho sedla.Lavíny v posledných rokoch podľa HZS postihovali skôr skialpinistov, reálnym rizikom však sú aj pre ostatných návštevníkoch hôr, ako sú peší turisti a horolezci.