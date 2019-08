Horská záchranná služba má v stave 32 psov a rovnaký počet psovodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 7. augusta (TASR) - V radoch Horskej záchrannej služby (HZS) je aktuálne v stave 32 záchranárskych psov a rovnaký počet psovodov. Pre TASR to uviedol garant služobnej kynológie HZS Zdeno Fedor.V HZS je najdominantnejším plemenom nemecký ovčiak.priblížil Fedor. Ako plnohodnotné plemená sa v službách horských záchranárov podľa jeho slov uplatnili aj border kólia a belgický ovčiak. Psi HZS sú špeciálne cvičení na vyhľadávanie osôb buď zasypaných v lavíne, alebo stratených v horách a v podhorí.Fedor pokračoval, že každý jeden pes je cvičený a aj skúšaný zo špeciálnych pachov. Práve to HZS pomáha pri spolupráci s políciou pri spoločných pátracích akciách.objasnil Fedor.V súčasnosti pôsobí v radoch HZS viac ako 140 profesionálnych záchranárov a do 300 dobrovoľných.