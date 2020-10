Horské strediská Jasná a Vysoké Tatry dali prednosť zodpovednosti a dočasne zatvárajú prevádzku

Turisti zostanú sklamaní

Otvorenie závisí od vývoja situácie

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Horské strediská Jasná a Vysoké Tatry uzatvárajú od nedele prevádzku. Spoločnosť TMR (Tatry mountain resort) v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19 na dva týždne zatvára hotely, reštaurácie, lanovky i obchody. Informoval o tom komunikačný manažér spoločnosti TMR Marián Galajda „Uvedomujeme si vážnosť situácie ako aj to, že len spoločným zodpovedným prístupom ju dokážeme zvládnuť. Preto sme sa rozhodli prevádzky na uvedené obdobie uzatvoriť,“ uviedol riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.Vzniknutá situácia podľa neho určite nepoteší milovníkov jesennej turistiky, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie aj pre stabilné počasie a prírodné scenérie.Vo Vysokých Tatrách sa obmedzenie týka lanových dráh a prevádzok v strediskách Tatranská Lomnica, Smokovce, Štrbské Pleso a ubytovacích zariadení Grandhotel Praha, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS.V Jasnej sa obmedzenie týka všetkých lanových dráh a prevádzok v stredisku a ubytovacích zariadení Hotel Grand Jasná, Hotel Pošta, Tri studničky, Hotel Srdiečko, Hotel Rotunda.Ubytovacie zariadenia by v prípade priaznivého vývoja situácie mohli byť otvorené od 8. novembra. Prevádzka horských stredísk vrátane lanových dráh by v prípade priaznivého vývoja situácie mohla byť obnovená od 6. novembra.