Horské strediská sa pripravujú na zimu, rezort školstva žiadajú o podporu v prípade lyžiarskych kurzov

Horské strediská na Slovensku vyzývajú ministerstvo školstva na podporu a zmenu komunikácie v súvislosti s lyžiarskymi kurzami. Informoval o tom Bohuš Hlavatý, výkonný riaditeľ záujmového združenia Lavex, ktoré zastupuje viac ako 200 prevádzkovateľov lanoviek a vlekov v slovenských horských strediskách.

Všetci lyžiari aj strediská podľa jeho slov už dnes vedia, ako sa pripraviť na to, aby mohli zabezpečiť lyžiarsky kurz aj pri ministerstvom spomínanej zhoršenej pandemickej situácii. Rezort totiž neodporúča lyžiarske výcviky z dôvodu možných komplikácií pri zhoršení pandemickej situácie a storno poplatky.

Horské strediská

COVID automat

Záujmové združenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2021 (Webnoviny.sk) -Horské strediská už začínajú prípravu na zimnú sezónu, spoliehať sa pritom môžu len na slovenských návštevníkov. Jej súčasťou bývajú každoročne aj školské lyžiarske kurzy.Ministerstvo školstva však v súvislosti s lyžiarskymi kurzami upozornilo na to, že školy by mali pri ich organizovaní myslieť aj na náklady spojené s prípadným stornom. Tieto akcie sa totiž riadia usmerneniami COVID automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia situácie hrozí ich zrušenie.„Nerozumieme rečiam ministerských úradníkov o riziku storna. Slovenské horské strediská v drvivej väčšine prípadov predávajú lístky pre lyžiarske kurzy podľa toho, koľko dní prejazdia, a zaväzujú sa, že žiadne storno poplatky za skipasy nehrozia. Rovnako tak kurzy s ubytovaním by nemali mať problémy zo stornovaním ubytovania, keďže väčšina ubytovacích zariadení v súvislosti s pandémiou výrazne skrátila obdobie na bezplatne storno,“ poznamenal Hlavatý.Horské strediská zároveň pripomínajú, že pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu určite bezpečnejšia alternatíva ako sedenie v uzavretých miestnostiach.V strediskách už postupne bilancujú aj letnú sezónu. Na začiatku bola podľa Hlavatého poznačená slabou návštevnosťou. Napriek tomu, že situácia sa v jej druhej polovici stabilizovala, návštevnosť nedosiahla ani minuloročnú úroveň.„Letná sezóna bola výrazne ovplyvnená zmenou COVID automatu zavedením karantény pre neočkovaných zahraničných návštevníkov od 9. júla. Toto výnimočné opatrenie spôsobilo zásadné zníženie návštevnosti zahraničných turistov najmä z Poľska a Českej republiky,“ uviedol výkonný riaditeľ záujmového združenia.Kým v období pred pandémiou tvorili zahraniční návštevníci v lete podľa jeho slov takmer 40 percent celkovej návštevnosti, v tomto roku to bolo menej ako päť percent.Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov LAVEX vzniklo v roku 1967 ako dobrovoľná záujmová organizácia z iniciatívy 35 prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov.Za viac ako 50-ročnú existenciu ich počet vzrástol na takmer 200 členských organizácií,čo predstavuje väčšinu prevádzkovateľov týchto zariadení na Slovensku.