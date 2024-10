Horské stredisko v Bachledovej doline sa bude pýšiť novou lanovkou, investovali do nej takmer desať miliónov eur (video+foto)

Najmodernejšia lanovka na Slovensku

História lyžiarskeho strediska v Bachledovej doline siaha do roku 1974, od roku 2006 ho prevádzkuje spoločnosť Immobau. Ešte v roku 2018 otvorili v stredisku desaťmiestnu kabínovú lanovku s prepravnou kapacitou 1 734 ľudí za hodinu. V rámci národnostného zloženia ho navštevuje 40 percent poľských a 35 percent slovenských návštevníkov.





4.10.2024 (SITA.sk) - Celoročné horské stredisko Bachledka v Ždiari sa už pripravuje na blížiacu sa lyžiarsku sezónu . Začne ju s novou odpojiteľnou šesťsedačkovou lanovkou s ochrannými bublinami v doline Franková.Investícia vo výške takmer 9,7 milióna eur, ktorú v piatok predstavili počas tlačovej konferencie, poslúži aj pre mladých športovcov v rámci vznikajúceho Národného tréningového centra. Zároveň umožní návštevníkom dostať sa do strediska priamo zo Ždiaru, Jezerska a Malej Frankovej až na hrebeň Spišskej Magury.Ako priblížil konateľ spoločnosti Bachledka Ski & Sun Peter Nemešany, dĺžka trasy lanovky predstavuje 1 100 metrov a prevýšenie 230 metrov, lanovka dokáže prepraviť 2 950 ľudí za hodinu.S výstavbou lanovej dráhy začali v stredisku koncom minulého roka, spustiť do prevádzky ju chcú v decembri. Nová odpojiteľná sedačka bude obsluhovať zjazdovky Furmanec I a Furmanec II, má 66 šesťmiestnych vozňov. Čas jazdy bude predstavovať necelé štyri minúty."Bude najmodernejšou lanovkou na Slovensku, má najväčšiu prepravnú kapacitu, ponúkne najrýchlejšiu jazdu hore, zároveň sa nachádza na najširšom kopci v Bachledke a bude mať najekologickejšiu prevádzku," uviedol Nemešany. V stredisku v tejto súvislosti investovali aj 1,4 milióna eur do posilnenia zasnežovania. Predpokladaný nárast pracovných miest v stredisku v súvislosti s novinkami je desať.Výstavbu lanovky podporil aj Fond na podporu športu dotáciou vo výške 4,9 milióna eur."Táto investícia bola zaradená do investícií národného športového významu. Bude to slúžiť pre talentovaných športovcov, ktorí študujú na Strednej športovej škole v Poprade," priblížil štátny tajomník novovzniknutého ministerstva cestovného ruchu a športu Ján Krišanda . Zjazdoví lyžiari budú mať podľa jeho slov k dispozícii upravenú zjazdovku, závodné tyče, časomeru a podobne."Pociťujeme sami, že naši športovci musia mať podmienky, aby sme dokázali konkurovať zahraničiu na adekvátnej úrovni," dodal.Garantom toho, že stredisko budú využívať športovci, je Zväz slovenského lyžovania , čo potvrdila jeho viceprezidentka Jana Palovičová. Potrebné podmienky k tomu sa podľa jej slov podarilo zabezpečiť po prvýkrát práve v Bachledke.Investíciu strediska ocenila aj generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová. Poukázala na veľkú tradíciu lyžovania na Slovensku, ktorému sa venuje 18 percent Slovákov, čo je asi jeden milión ľudí.Zároveň pripomenula, že Slovensko sa počtom horských dopravných zariadení nachádza na desiatom mieste v rámci Európy a vo svete na šestnástom mieste. Za výzvu do budúcnosti označila zvýšiť počet zahraničných návštevníkov, keďže v strediskách dominujú naďalej Slováci, ktorých podiel predstavuje 80 percent.