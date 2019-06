Horskí záchranári celú noc pátrali po turistovi v Západných Tatrách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zuberec 24. júna (TASR) – Sedem profesionálnych a šesť dobrovoľných horských záchranárov pátralo od nedele (23.6) večera do pondelka rána v Západných Tatrách po 57-ročnom Čechovi, ktorý sa nevrátil z túry k Roháčskym plesám. Posledný kontakt s nezvestným mužom mali jeho kamaráti o 18.00 h cez SMS, kde napísal, že príde neskôr, pretože zišiel z chodníka. Odvtedy nebolo možné sa s ním telefonicky spojiť. Muž sa napokon našiel.Podľa informácií z oficiálnej webovej stránky horských záchranárov ho do terénu išli hľadať záchranári z oblastného strediska Západné Tatry. O lokalizáciu mužovho telefónu požiadali Stálu službu odboru pátrania Prezídia Policajného zboru SR, s pomocou ktorej sa potvrdilo, že hľadaný turista je v Západných Tatrách. Horskí záchranári na terénnych autách prepátrali najskôr zvážnice. Potom sa rozdelili a postupovali od Zuberca do Sedla Pálenice a na Sivý vrch, zo Sedla Pálenice na Brestovú a Salatín a hrebeň Tri kopy - Baníkov - Skriniarky.O 4.30 h sa prostredníctvom tiesňovej linky 112 spojil so záchranármi nezvestný turista. Počas túry si nedopatrením zablokoval mobil a nemohol prijímať hovory, ani volať, navyše stratil orientáciu. "uvádza sa na webe.Horskí záchranári muža vyšetrili, zateplili, poskytli mu jedlo a tekutiny. Po zlepšení zdravotného stavu mu pomohli vyjsť na chodník. V sprievode záchranárov bol turista schopný kráčať Zelenou dolinou až na Adamcuľu. Následne ho terénnym vozidlom zviezli do Zuberca, kde si ho prevzali rodinní príslušníci. Záchranná akcia sa skončila po 8.00 h.