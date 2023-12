Horskí záchranári chcú znížiť počet lavínových nešťastí, pomôcť majú novinky (video+foto)

Aplikácia Horská záchranná služba

Notifikácia s podrobnými informáciami

Šanca „stretnúť sa“ s lavínou je vysoká

5.12.2023 (SITA.sk) - Horská záchranná služba (HZS) prichádza počas tejto zimnej sezóny s viacerými novinkami. Zámerom je znížiť počet zásahov či nešťastí v horách, a to aj v dôsledku lavín.Horskí záchranári vynovili internetový portál laviny.sk a uviedli novinku vo svojej aplikácii – lavínový modul. Ten užívateľom poskytne detailný prehľad o aktuálnych lavínových výstrahách.Informovali o tom predstavitelia HZS počas tlačovej konferencie na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Práve počas minulej zimnej sezóny si totiž lavíny vyžiadali šesť obetí, čo je výrazne nadpriemerné číslo. Prvú smrteľnú nehodu v tejto súvislosti zaevidovali už vlani v septembri.Podľa riaditeľa HZS Mareka Biskupiča počet zásahov v horách z roka na rok narastá. Hlavným spoločným menovateľom nešťastí na horách je podľa jeho slov precenenie síl, a napriek ľahkej dostupnosti údajov aj neinformovanosť o počasí, podmienkach a výstrahách.„Zásahy našich záchranárov sú čoraz náročnejšie. Turisti sa pohybujú v náročnom teréne a opúšťajú značené turistické chodníky, aj keď nemajú potrebné skúsenosti a výstroj," poznamenal. Záchranárom už štvrtý rok pomáha pri práci spomínaná aplikácia Horská záchranná služba, ktorú si stiahlo a využíva takmer 139-tisíc ľudí.Od začiatku fungovania si pomocou nej privolalo pomoc viac ako 600 ľudí, z toho 120 ľudí len za tento rok. Každoročne v nej pribúdajú nové funkcionality, ktoré prinášajú užitočné informácie pre turistov a záchranárom uľahčujú ich prácu.„Najnovšie bol v spolupráci s centrom lavínovej prevencie do aplikácie pridaný úplne nový modul, ktorý poskytne užívateľom detailný prehlaď o aktuálnych lavínových výstrahách. Ak užívateľ v aplikácii HZS odoberá výstrahy pre vybranú horskú oblasť, ktorá ho zaujíma, aplikácia mu pri zmene podmienok tiež odošle aktuálne hlásenie s informáciou o lavínovom nebezpečí formou notifikácie," vysvetlil Filip Maleňák, riaditeľ spoločnosti, ktorá aplikáciu vyvíja.Notifikácia s podrobnými informáciami príde turistovi aj vtedy, ak si v Knihe vychádzok a túr naplánuje túru v danej oblasti. Aplikácia HZS po novom obsahuje a odosiela aj upozornenia o aktuálnych lavínových výstrahách na Slovensku, v Česku aj Rakúsku.V slovenských horách ročne záchranári evidujú 200 až 400 lavín. Šanca, že sa počas zimnej turistiky turisti stretnú s lavínou, je podľa HZS pomerne vysoká. Riziko podľa nej priamo úmerne stúpa s ohľadom na strmosť terénu, zmeny počasia a zaťaženie snehovej pokrývky.„Vo väčšine prípadov ide o uvoľnenie lavíny samotnými turistami alebo skialpinistami, ktorí zle odhadli terén. Verím, že nový lavínový modul v aplikácii HZS prispeje k lepšej informovanosti a pomôže tak predchádzať zbytočným stratám na životoch," poznamenal riaditeľ Strediska lavínovej prevencie HZS Filip Kyzek.Vynovený interný portál aplikácie zase okrem iného umožňuje podľa Maleňáka v ideálnych podmienkach aj videohovor z miesta udalosti. Do príchodu záchranárov môže operátor s turistom komunikovať prostredníctvom chatu, v rámci ktorého je možné odosielať fotografie či návody prvej pomoci.