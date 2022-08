Horskí záchranári museli opäť zasahovať, vo Vysokých Tatrách uviazol poľský horolezec

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Horskí záchranári v pondelok podvečer zasahovali vo Vysokých Tatrách, kde medzi Lomnickým a Pyšným štítom v oblasti Poslednej veže uviazol 32-ročný poľský horolezec. Ako informovali na svojej internetovej stránke, samostatne už pokračovať nedokázal.O súčinnosť tak požiadali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, pre nepriaznivé poveternostné podmienky však do danej oblasti nedokázala letieť.Záchranári Horskej záchrannej služby preto požiadali o mimoriadne spustenie lanových dráh, ktorými sa dostali na Lomnický štít, odkiaľ pokračovali pozemne k uviaznutému horolezcovi.Po lokalizovaní a poskytnutí základnej starostlivosti ho aj za pomoci lanovej techniky dostali do bezpečia na Lomnický štít, odkiaľ už pokračovali lanovou dráhou do Tatranskej Lomnice, kde bola záchranná akcia ukončená.