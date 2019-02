Horskí záchranári očakávajú na horách spontánne lavíny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Meteorológovia upozorňujú na silný vietor na horách počas nedele

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 3. februára (TASR) - Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v nedeľu informoval, že počas dňa očakávajú výskyt spontánnych lavín stredných až veľkých rozmerov, najmä v stredných polohách.Vplyvom dažďových zrážok v priebehu sobotňajšej (2. 2.) noci a dňa sa snehový profil do 2000 metrov nad morom premočil a oťažel. Vo výške nad 2000 metrov silný vietor navieva sneh do dosiek a vankúšov na záveterné severné a severovýchodné strany štítov, hrebeňov a žľabov. Podľa Buliaka sú nebezpečné terény vo všetkých výškach, pričom v stredných polohách hrozia lavíny z mokrého snehu a vo vysokých doskové lavíny.“ doplnil.V horských oblastiach Slovenska ráno prevládalo zamračené teplé počasie. Teploty dosahovali od mínus troch stupňov Celzia v najvyšších polohách po plus päť stupňov na podhorí. Na hrebeňoch fúkal silný južný vietor. Celková výška snehu dosahuje v stredných polohách do 180 centimetrov, vo vysokých polohách Tatier 150 až 250 centimetrov.uzavrel Buliak.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že na horách počas nedele môže fúkať silný vietor. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.Výstraha platí pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja do 16.00 h. "upozorňujú meteorológovia.Ako dodávajú, predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.