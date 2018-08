Horskí záchranári pomáhali dvom turistom v oblasti Hrebienka

Ilustračné foto. Foto: TASR/Zuzana Svitanová Foto: TASR/Zuzana Svitanová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 8. augusta (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v stredu dvom turistom v oblasti Hrebienka vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že v dopoludňajších hodinách prostredníctvom tiesňovej linky 112 požiadali o pomoc pre 36-ročného slovenského cyklistu. Ten sa zranil pri páde na ceste smerujúcej z Hrebienka do Smokovca.uvádza HZS na svojej stránke.O pomoc pre 30-ročnú Poľku zase požiadal personál reštaurácie na Hrebienku. Turistka sa sťažovala na silné bolesti chrbta vyvolané pravdepodobne obličkovým záchvatom, ktoré jej nedovoľovali zostúpiť samostatne do Starého Smokovca. Záchranári HZS jej na mieste poskytli prvotné zdravotné ošetrenie a previezli ju do Starého Smokovca, kde ju odovzdali posádke RZP.