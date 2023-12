Horskí záchranári pomáhali poľskému turistovi v Nízkych Tatrách, bol mierne podchladený (foto)

Z Kráľovej hole na Andrejcovú

Záchranári ho našli s miernym podchladením

Zachraňovali aj českú turistku

27.12.2023 (SITA.sk) - Horskí záchranári pomáhali 32-ročnému poľskému turistovi, ktorý sa sám vybral na prechod hrebeňom Nízkych Tatier. Turista sa so záchranármi skontaktoval v podvečerných hodinách v utorok 26. decembra.Podľa záchranárov mal zrejme v pláne prejsť z Kráľovej hole na Andrejcovú, kde chcel pravdepodobne nocovať. Jeho zámer mu znemožnili podmienky, ktoré práve prevládali v horských oblastiach.„Turista prešiel na vrchol Strednej hole, kde sa vyčerpaný ukryl za skalný blok pod chodníkom a požiadal o pomoc. Do terénu odišli piati záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z oblastného strediska Nízke Tatry," informovala HZS na svojom webe.Turista vedel záchranárom popísať svoju polohu a poslať im súradnice, kde sa presne nachádza. Horskí záchranári ho našli s miernym podchladením, zateplili ho, poskytli mu jedlo a teplé tekutiny.V ich sprievode následne prešiel samostatne až na Kráľovu hoľu, odkiaľ ho transportovali pomocou snežného pásového vozidla do údolia k terénnemu vozidlu HZS. Jeho stav si nevyžadoval hospitalizáciu, záchranári ho previezli do ubytovacieho zariadenia v Telgárte.Pomoc horských záchranárov potrebovala aj 42-ročná česká turistka. Tá v utorok v popoludňajších hodinách vyšla sama z Istebného až na červený turistický chodník a pokračovala po hrebeni. Podľa informácií HZS žena v časti Horné Žihľavy pociťovala únavu. So sebou nemala potrebné vybavenie na dokončenie túry za tmy.„Po nahlásení žiadosti o pomoc vyrazili turistke oproti dvaja profesionálni a jeden dobrovoľný horský záchranár. Turistka bola nájdená cca 150 metrov od značeného chodníka, v severnej časti pohoria," informovala HZS na svojom webe.Záchranári žene poskytli teplé tekutiny a suché oblečenie a sprevádzali ju na vrcholovú stanicu Kubínskej hole, odkiaľ ju snežným skútrom previezli na stanicu HZS. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračovala v sprievode manžela.