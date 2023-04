Horskí záchranári pomáhali vo Velickej doline opitému turistovi, ktorý sa s kamarátom podvečer vybral na Sliezky dom

29.4.2023 (SITA.sk) - Horskí záchranári zasahovali v piatok večer vo Velickej doline. O pomoc ich krátko po 21:00 požiadal slovenský turista, ktorý sa podvečer spolu s kamarátom vybral z Tatranskej Polianky po zelenom turistickom chodníku na Sliezsky dom.Počas výstupu však kamarát požil väčšie množstvo alkoholu a nad Velickou poľanou zostal ležať na chodníku a nebol schopný ďalšieho postupu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.Druhý z dvojice po príchode na Sliezsky dom privolal pomoc. „Vzhľadom na to, že teploty počas noci klesajú pod bod mrazu a mužovi, ktorý zostal ležať na chodníku hrozilo podchladenie, ktoré by mohlo mať až fatálne následky, na pomoc mu odišli štyria záchranári zo Starého Smokovca,“ opísala HZS.Muža záchranári našli mimo chodník, v lese pod Velickou poľanou. Následne mu pomohli vo výstupe na Sliezsky dom a odtiaľ ho aj s jeho kamarátom zviezli na parkovisko do Tatranskej Polianky. Muži následne pokračovali samostatne.