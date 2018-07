Horskí záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách aj v Slovenskom raji

Ilustračné foto. Foto: TASR/Zuzana Svitanová Foto: TASR/Zuzana Svitanová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hrabušice/Poprad 30. júla (TASR) - Turisti potrebovali pomoc vo Vysokých Tatrách aj v Slovenskom raji. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej oficiálnej webovej stránke.V pondelok popoludní boli záchranári zo Slovenského raja požiadaní francúzskym turistom o pomoc.uvádza HZS. Záchranári turistovi na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho terénnym vozidlom transportovali na Podlesok, odkiaľ pokračoval so svojimi známymi na ďalšie ošetrenia do nemocnice.V poobedňajších hodinách požiadal o pomoc pre svoju manželku aj český turista.píše na svojom webe HZS s tým, že záchranári poskytli pacientke neodkladnú zdravotnícku starostlivosť a následne ju terénnym vozidlom transportovali do Starého Smokovca, odkiaľ pokračovala so svojím manželom na ďalšie ošetrenia do nemocnice.